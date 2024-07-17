Неймар возвращается в Аль-Хиляль

Саудовский Аль-Хиляль объявил о возвращении нападающего Неймара.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В октябре 2023 года футболист получил травму крестообразных связок колена играя за сборную Бразилии в отборочном матче на Чемпионат мира-2026.

Неймар присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года. За это время он сыграл 5 матчей, в которых отличился одним голом и тремя ассистами.

Напомним, ранее Аль-Хиляль выиграл Кубок Саудовской Аравии, обойдя в финальном матче Аль-Наср.