Неймар получил травму во втором матче после возвращения

Звездный форвард Аль-Хиляля Неймар получил новую травму. Это произошло в поединке четвертого тура Лиги чемпионов Азии против иранского Эстеглаля (Тегеран).

32-летний бразилец вышел на замену на 58-й минуте вместо Абдулы Аль Хамдана, однако на 87-й минуте покинул поле. Неймар схватился за бедро после того, как выполнил ускорение, и не смог продолжить игру. Вместо него вышел Мохаммед Аль Кахтани.

Напомним, только 21 октября Неймар вышел на поле впервые за 369 дней . Форвард пропустил год из-за разрыва крестообразных связок колена и травмы мениска. Матч против Эстеглаля (победа 3:0) был для него вторым после возвращения.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в Сантос летом 2025 года.