Травма позади: Неймар вышел на поле впервые за 369 дней

Звездный бразильский форвард Неймар вышел на поле в официальном матче впервые за 369 дней. Это произошло в матче третьего тура Лиги чемпионов Азии между Аль-Айном с ОАЭ и клубом Неймара, Аль-Хилялем из Саудовской Аравии.

32-летний бразильский форвард вышел на замену на 77-й минуте вместо Нассера Аль-Давсари при счете 5:3 в пользу своей команды. Матч завершился со счетом 5:4.

В предыдущий раз Неймар появлялся на поле в официальном матче 18 октября 2023 года в составе сборной Бразилии в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая (поражение 0:2). В том матче он испытал разрыв крестообразных связок колена и мениска.

О том, что Неймар готов вернуться на поле, сообщалось вчера, 20 октября.