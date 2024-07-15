Аргентина выиграла исторический Копа Америка-2024

Сборная Аргентины выиграла Колумбию в финале Копа Америка-2024.

Основное время завершилось без голов. Судьбу встречи решил гол Лаутаро Мартинеса за 8 минут до конца второго овертайма.

Для Аргентины эта победа на Копа Америка стала 16-й в истории. Следовательно, "небесно-голубые" опередили Уругвай (15) и стали самой титулованной сборной в Южной Америке.

Копа Америка-2024

Финал, 15 июля





Аргентина - Колумбия 1:0



