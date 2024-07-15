Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Аргентина выиграла исторический Копа Америка-2024

Игорь Чернявский — 15 июля, 07:35
Аргентина выиграла исторический Копа Америка-2024

Сборная Аргентины выиграла Колумбию в финале Копа Америка-2024.

Основное время завершилось без голов. Судьбу встречи решил гол Лаутаро Мартинеса за 8 минут до конца второго овертайма.

Для Аргентины эта победа на Копа Америка стала 16-й в истории. Следовательно, "небесно-голубые" опередили Уругвай (15) и стали самой титулованной сборной в Южной Америке.

Копа Америка-2024
Финал, 15 июля

Аргентина - Колумбия 1:0

Гол: 1:0 - 112' Лаутаро Мартинес

Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Энцо Фернандес, Макаллистер, Де Пауль, Ди Мария, Альварес, Месси.

Колумбия: Варгас, Мохика, Санчес, Куэста, Ариас, Лерма, Риос, Диас, Родригес, Ариас, Кордоба.

Предупреждения: Макаллистер 61, Ло Чельсо 118 - Кордоба 27, Борха 115

Новость дополняется...
Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Збірна Колумбії з футболу Копа Америка-2024

Копа Америка-2024

Месси: Вперед, Аргентина!
Он уходит, но обещает вернуться. Как финал Кубка Америки-2024 стал самым важным матчем для Месси
Продолжится ли доминирование Аргентины как силы планетарного масштаба? 5 интриг финала Кубка Америки-2024
Месси станет первым игроком в истории по количеству финалов с национальной сборной
Сборная Аргентины — сборная Колумбии: анонс финала Копа Америка-2024

Последние новости