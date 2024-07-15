Аргентина выиграла исторический Копа Америка-2024
Сборная Аргентины выиграла Колумбию в финале Копа Америка-2024.
Основное время завершилось без голов. Судьбу встречи решил гол Лаутаро Мартинеса за 8 минут до конца второго овертайма.
Для Аргентины эта победа на Копа Америка стала 16-й в истории. Следовательно, "небесно-голубые" опередили Уругвай (15) и стали самой титулованной сборной в Южной Америке.
Копа Америка-2024
Финал, 15 июля
Аргентина - Колумбия 1:0
Гол: 1:0 - 112' Лаутаро Мартинес
Аргентина: Мартинес, Тальяфико, Лисандро Мартинес, Ромеро, Монтьель, Энцо Фернандес, Макаллистер, Де Пауль, Ди Мария, Альварес, Месси.
Колумбия: Варгас, Мохика, Санчес, Куэста, Ариас, Лерма, Риос, Диас, Родригес, Ариас, Кордоба.
Предупреждения: Макаллистер 61, Ло Чельсо 118 - Кордоба 27, Борха 115
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