Непростые решения Шовковского во имя спасения команды. 4 интриги матча Зальцбург — Динамо

Киевское Динамо готовится к ответному матчу с австрийским Зальцбургом. Поединок состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени. Столичный украинский клуб попытается отыграть отставание в 2 мяча.

Чемпион традиционно рассматривает возможности "бело-синих" перед ответственной игрой и анализирует состояние команды с точки зрения важнейших обстоятельств вокруг игры.

Как решить проблему отсутствия Буяльского?

Именно так — "проблему", и именно так — "как", а не "кем". Капитан "бело-синих" не примет участие и в дуэли команд на территории Австрии, а это значит, что вариативности рисунка игры в завершающей стадии от Динамо ожидать скорее не стоит.

Фото: ФК Динамо Київ

Александр Пихаленок остается важным исполнителем в структуре этого Динамо и футболистом, который вписался в игру коллектива "сходу", без "раскачки". Однако это не отменяет факта, что Пихаленок объективно уступает коллеге по такому показателю, как розыгрыш мяча и игра без круглого. Виталий и Александр прекрасно дополняют друг друга, и когда не идет у одного, другой может стать альтернативным решением, существенно изменившим игру всей атаки команды. Но не в этот раз.

Чем "динамовцы" компенсируют слабую игру на втором этаже?

Перед первым матчем ваш автор намеренно акцентировал внимание на преимуществе киевского клуба по такому объективному показателю, как средний возраст команд. Однако в противостоянии с Зальцбургом есть еще один игровой фактор, который, казалось бы, должен послужить бело-синим хорошую службу. Речь об ожидаемом преимуществе в борьбе за мяч в воздухе. Но на практике все вышло с точностью до наоборот.

Фото: ФК Динамо Київ

Конечно, оптимисты тут же вспомнят удар головой от Дениса Попова в штангу во второй половине "польского" матча. Однако реальность такова, что подавляющее большинство таких эпизодов центрбек Динамо проиграл, и в основном — в уголовной зоне именно украинского клуба. Не лучшим образом выступил и другой игрок, антропометрия которого позволяла надеяться на приятный для киевлян результат силовой борьбы. Владимир Бражко также удивил скорее неприятно, об Андрее Ярмоленко поговорим ниже. Не говоря уже о других, не столь мощных по антропометрии исполнителях. На практике "мальчики" оказались сильнее "дядей" там, где Динамо должно было брать свое по максимуму. Учитывая, что ко второму матчу в лагере каждой из команд могут произойти разве что косметические изменения, надеяться стоит разве что на чудесное прозрение и внутренние резервы тех же "героев" первой встречи команд в составе Динамо.

Не получит ли Ярмоленко сигнал от Шовковского?

Традиционно для себя чуть ли не с начала второго пришествия в родной клуб, в первом матче с Ред Буллом Андрей Ярмоленко ушел с поля в промежуток с 60-й до 70-й минуты, если точно, на 65-й. Не секрет, что в свои почти 35-й второй бомбардир в истории сборной Украины уже не способен проводить на высоком уровне все 90 минут. Однако в игре в Люблине Ярмоленко не просто не показал свою игру в отведенное ему время, а удивил откровенно угловатыми действиями, в первую очередь, при завершении атак.

Фото: ФК Динамо Київ

В случае Ярмоленко, который является наиболее опытным, звездным и одновременно авторитетным футболистом команды все, на первый взгляд, довольно просто: ты либо даешь результат в стартовом составе, параллельно продолжая "обучение" младшего поколения, либо этой самой последующей генерации местом на поле уступаешь через объективные причины непреодолимой силы. К сожалению для болельщиков Динамо, Ярмоленко сыграл не лучший матч именно тогда, когда от него как значимой силы требовались максимальная концентрация и тот же результат. Профессиональный футбол ошибок не прощает, и даже таким мастерам как Ярмоленко. Однако для Андрея первая игра с Зальцбургом может быть не просто неудачным матчем, а эдаким рубиконом. После которого главный тренер может окончательно отдать предпочтение наигрыванию на позиции Ярмоленко тех же Назария Волошина или Максима Брагару. Ответный матч с сильным соперником в самом престижном еврокубке — более чем веские причина и ориентир.

Пан или пропал: не пришло ли время радикальных подходов?

В случае вылета от Ред Булл Динамо не точно не досчитается примерно 30 миллионов евро. Приз за усилия более чем серьезный, поэтому, с учетом существенного отставания, есть смысл задуматься о таких же отчаянных шагах, направленных на усиление игры в атаке.

Фото: ФК Динамо Київ

Учитывая отсутствие адекватной альтернативы Владиславу Ванату и существенное ослабление звена атакующих хавбеков в отсутствие Буяльского, вариантов немного, но они есть. Во всех случаях "пожертвовать" придется Владимиру Бражко как игроку, представляющему наиболее защитное амплуа. В первую очередь, ширину выбора дает упомянутый выше Волошин. Назар способен сыграть как на обоих флангах, так и номинального центрального нападающего. В случае появления на поле Волошина с первых минут не обязательно окажется на скамье тот же Ярмоленко, который тоже может сыграть либо поближе к центру нападения, либо вторым форвардом. Кроме того, не стоит забывать о такой опции, как Валентин Рубчинский. Новичок Динамо за "бело-синих" еще не дебютировал, очевидно, причиной тому является участие в Олимпиаде, но добавить креатива и идей по игре вперед Рубчинский в состоянии — Валентин является тем футболистом, который полезен, в первую очередь, в создании, а не разрушении.