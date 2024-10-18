Объявлен рейтинг 25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века

Известный портал Goal.com составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в АПЛ с 2000 года.

В первую пятерку попали Тьерри Анри, Пол Скоулз, Уэйн Руни, Кевин де Брейне и Стивен Джеррард. Также в десятке оказались Фрэнк Лэмпард, Мохаммед Салах, Патрик Виейра, Криштиану Роналду и Давид Сильва.

Авторы отмечают, что достижения и выступления, прошедшие до 1 января 2000 года, не принимались во внимание, что исключает пиковые годы таких легенд Премьер-лиги, как Алан Ширер и Рой Кин.

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Интересно, что такие известные игроки как Робер Пирес, Неманья Видич, Сол Кэмпбелл, Гарет Бэйл и Робин ван Перси даже не попали в этот список.

25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal.com