Объявлен рейтинг 25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века
Goal.com
Известный портал Goal.com составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в АПЛ с 2000 года.
В первую пятерку попали Тьерри Анри, Пол Скоулз, Уэйн Руни, Кевин де Брейне и Стивен Джеррард. Также в десятке оказались Фрэнк Лэмпард, Мохаммед Салах, Патрик Виейра, Криштиану Роналду и Давид Сильва.
Авторы отмечают, что достижения и выступления, прошедшие до 1 января 2000 года, не принимались во внимание, что исключает пиковые годы таких легенд Премьер-лиги, как Алан Ширер и Рой Кин.
Интересно, что такие известные игроки как Робер Пирес, Неманья Видич, Сол Кэмпбелл, Гарет Бэйл и Робин ван Перси даже не попали в этот список.
25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal.com
- Тьерри Анри
- Пол Скоулз
- Уэйн Руни
- Кевин де Брейне
- Стивен Джеррард
- Фрэнк Лэмпард
- Мохаммед Салах
- Патрик Виейра
- Криштиану Роналду
- Давид Сильва
- Серхио Агуэро
- Эден Азар
- Венсан Компани
- Дидье Дрогба
- Родри
- Рио Фердинанд
- Джон Терри
- Гарри Кейн
- Эрлинг Холанд
- Вирджил ван Дейк
- Петр Чех
- Эшли Коул
- Луис Суарес
- Сеск Фабрегас
- Яя Туре