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Объявлен рейтинг 25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века

Володимир Клепач — 18 октября, 12:28
Объявлен рейтинг 25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века
Goal.com

Известный портал Goal.com составил рейтинг 25 лучших футболистов, выступавших в АПЛ с 2000 года.

В первую пятерку попали Тьерри Анри, Пол Скоулз, Уэйн Руни, Кевин де Брейне и Стивен Джеррард. Также в десятке оказались Фрэнк Лэмпард, Мохаммед Салах, Патрик Виейра, Криштиану Роналду и Давид Сильва.

Авторы отмечают, что достижения и выступления, прошедшие до 1 января 2000 года, не принимались во внимание, что исключает пиковые годы таких легенд Премьер-лиги, как Алан Ширер и Рой Кин.

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Интересно, что такие известные игроки как Робер Пирес, Неманья Видич, Сол Кэмпбелл, Гарет Бэйл и Робин ван Перси даже не попали в этот список.

25 лучших игроков Премьер-лиги XXI века по версии Goal.com

  1. Тьерри Анри
  2. Пол Скоулз
  3. Уэйн Руни
  4. Кевин де Брейне
  5. Стивен Джеррард
  6. Фрэнк Лэмпард
  7. Мохаммед Салах
  8. Патрик Виейра
  9. Криштиану Роналду
  10. Давид Сильва
  11. Серхио Агуэро
  12. Эден Азар
  13. Венсан Компани
  14. Дидье Дрогба
  15. Родри
  16. Рио Фердинанд
  17. Джон Терри
  18. Гарри Кейн
  19. Эрлинг Холанд
  20. Вирджил ван Дейк
  21. Петр Чех
  22. Эшли Коул
  23. Луис Суарес
  24. Сеск Фабрегас
  25. Яя Туре
Чемпіонат Англії, АПЛ Вієйра Кріштіану Роналду Мохаммед Салах Стівен Джеррард Вейн Руні Давід Сільва Френк Лемпард Тьєррі Анрі Кевін Де Брюйне Пол Скоулз

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