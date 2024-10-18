Выйдет ли у Арсенала остановить гегемонию Ман Сити: прогноз суперкомпьютера на итоги сезона АПЛ

Уже завтра, 19 октября, после международной паузы на наши экраны вернется Английская Премьер-лига, в которой после семи сыгранных туров развернулась борьба за титул между тремя грандами туманного альбиона.

Суперкомпьютер Opta Analyst счел шансы Ливерпуля, Манчестер Сити и Арсенала в борьбе за чемпионство, а мы спешим поделиться с вами результатами.

Фаворитом по мнению искусственного интеллекта остается команда Жузепа Гвардиолы. Несмотря на серьезную травму одного из ключевых игроков команды, Родри, "горожане" являются главным претендентом на завоевание трофея. Суперкомпьютер дает шанс 69,80% на титул Ман Сити, а потенциальное количество очков за сезон должно быть 89,61.

Вторым в прогнозе искусственного интеллекта в преддверии восьмого тура АПЛ расположился Арсенал, за который выступает украинский футболист Александр Зинченко. У подопечных Микеля Артеты 18,89%, чтобы прервать гегемонию Манчестер Сити (четыре последних чемпионства в Англии оформляли именно "горожане"). Суперкомпьютер прогнозирует 82,96 балла для "канониров", что значительно меньше их главного конкурента.

Третьей силой в Англии, по мнению Opta, станет Ливерпуль, возглавляющий турнирную таблицу. Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот отлично адаптировался к новой команде и чемпионату и уже заявил о своих амбициях на "туманном альбионе". Несмотря на это, искусственный интеллект дает всего 11,19% шанса на выигрыш титула "красными". Отметим, что именно Ливерпуль был последним чемпионом Англии в Манчестер Сити.

Прогноз суперкомпьютера Opta на первую десятку АПЛ-2024/2025

В то же время, по мнению нашего партнера лицензионного букмекера Favbet, именно Арсенал является фаворитом на возвращение чемпионского трофея, "канониры" не выигрывали АПЛ с сезона 2003/2004. Фавбет дает следующие коэффициенты на фаворитов Английской Премьер-лиги-2024/2025:

Чемпионство Арсенала – 2,35;

– 2,35; Чемпионство Манчестер Сити – 2,75;

– 2,75; Чемпионство Ливерпуля – 4,50;

– 4,50; Чемпионство Челси – 20,00.

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