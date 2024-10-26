Месси возглавил рейтинг лучших игроков в истории Барселоны

37-летний форвард Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком в истории Барселоны. Его партнер по команде Серхио Бускетс занял седьмое место.

Соответствующий рейтинг составил издание FourFourTwo.

Топ-10 игроков в истории Барселоны:

1. Лионель Месси

2. Андрес Иньеста

3. Хави

4. Йохан Кройфф

5. Роналдиньо

6. Диего Марадона

7. Серхио Бускетс

8. Роналдо

9. Карлес Пуйоль

10. Рональд Куман

Месси является питомцем Барселоны, за первую команду выступал в 2004 – 2021 годах. С 778 голами аргентинец - лучший бомбардир в истории каталонского клуба.

Напомним, сегодня, 26 октября, Барселона в центральном матче 11 тура испанской Ла Лиги в Мадриде сыграет с Реалом. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.