Наполи готовит новый контракт для Кварацхелии

Наполи не будет отпускать вингера сборной Грузии Хвичу Кварацхелию в летнее трансферное окно.

Сообщил инсайдер Фабрицио Романо .

По информации источника, президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис встретился с вингером и заверил игрока в том, что клуб не собирается его отпускать.

Наполи и новый главный тренер Антонио Конте считают его ключевым футболистом. Сразу после Евро-2024 грузину будет предложен новый контракт.

Ранее отец и агент футболиста сказал, что не желает видеть сына в Наполе. Он отметил нестабильную ситуацию в середине клуба, подчеркнув, что Хвича работал с 4 тренерами за 1 год.

Накануне сборная Грузии с Кварацхелией обыграла Португалию и вышла в плей-офф Евро-2024.