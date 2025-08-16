Футбол – моя жизнь: Нагорняк – о целях на сезон, работе тренером и скидках в Эпицентре

В прошлом сезоне Эпицентр наделал шума в Первой лиге Украины. Согласитесь, непросто выиграть чемпионат, в котором играют амбициозные и богатые Металлист 1925 и Буковина, и при том не тратиться на собственную команду. Но Эпицентр это смог, еще и убедительно, обеспечив себя чемпионством досрочно.

Важную роль в этом достижении сыграл главный тренер команды Сергей Нагорняк. Собственно, он и вывел каменец-подольский клуб в Украинскую Премьер-лигу, впервые в истории. И среди всех нынешних дебютантов УПЛ именно на Эпицентр наибольшие надежды.

Чемпион расспросил Сергея Нагорняка о целях команды на сезон и трансферной кампании, узнал о тренерском пути специалиста, и не обошел стороной тему персональных скидок в Эпицентре.

Сергей Нагорняк ФК Эпицентр

– Какие цели стоят перед командой на этот сезон?

– Цели – закрепиться в Премьер-лиге. Это самая главная цель. Мы адекватно воспринимаем, что мы новички, и поэтому наша главная задача – закрепиться.

– Будут ли еще трансферы этим летом в Эпицентре?

– Я надеюсь, что еще будут. Мы ищем на некоторые позиции футболистов, чтобы была хорошая конкуренция. А как оно сложится... Сейчас хорошего футболиста трудно найти. Или он дорогой, или не хочет ехать в Украину или еще что-то.

Футболисты хорошего уровня либо заняты, либо не дешевые. Есть проблемы, вы все знаете, каждая команда комплектуется из расчета на собственные возможности. На какие позиции ищем усиление? В группу атаки, скажем так.

– Эпицентр в стартовых двух матчах не набрал ни одного очка (поражения Шахтеру и ЛНЗ – прим.). Чего не хватило команде?

– В первой игре с Шахтером было преимущество соперника, то понятно. Ребята показали очень приличную игру, но немножко не дотерпели 10 минут. Что касается ЛНЗ, то черкасцы имели возможности, забили с пенальти. Мы тоже могли сравнять. Во втором тайме ребята перехватили инициативу, контролировали игру, но не смогли забить.

Не хватает опыта, уверенности в силах. Тем более давайте откровенно, график нас не щадит. В начале матчи с Шахтером, Динамо, ЛНЗ – командами, которые ставят перед собой амбициозные цели. Шахтер и Динамо – понятно, ЛНЗ борется за еврокубки, в команду вкладываются большие средства, футболистов накупили.

Опыта не хватает нашей команде. Половина футболистов только два матча сыграли в УПЛ. Нужно, чтобы время прошло. Ну, мы пока терпим. Я думаю, что с каждым матчем мы будем улучшаться.

– У вас следующая игра против Динамо. Что думаете об этом матче, особенно на фоне поражения киевлян от Пафоса?

– У Динамо еще осталась квалификация Лиги Европы. Они же понимают, что чемпионат начали хорошо, и в еврокубках еще есть матчи. Динамо же должно реабилитироваться перед болельщиками. Поэтому в игре с нами они точно будут настроены только на победу. Это понятно.

Да, у них сложный график, проиграли Пафосу, но на этом жизнь не заканчивается. Им надо еще играть квалификацию, чтобы остаться в Лиге Европы. Поэтому нас ожидает очень тяжелый матч против Динамо.

– Лично у вас есть лига или команда, где вы бы хотели поработать?

– Я об этом даже не задумывался. И я очень рад, что я уже пятый год работаю здесь, в команде, которую создали почти с нуля. Мы прошли весь путь от Второй лиги до Премьер-лиги. У меня, если откровенно, были предложения, но я не распыляюсь, отдаюсь полностью Эпицентру. Меня здесь все устраивает и я получаю большое удовольствие от процесса тренировки. Это главное.

– В какой момент вы поняли, что хотите быть тренером?

– Когда я завершил карьеру в 35 лет, то первые годы не хотел быть тренером, ведь и так всю жизнь в футболе. Но судьба так сложилась. Когда думал чем заниматься, это было единственное, что я хорошо умею делать. Пошел работать в Днепр, потом в сборную Украины, и теперь в Эпицентре. Так сложилось и я этим очень доволен. Это мое любимое дело, в котором я, как рыба в воде. Футбол – это моя жизнь.

– Изменился ли ваш взгляд на футбол, когда стали тренером?

– Я на футбол не начал смотреть по другому. У меня есть понимание футбола. Просто стало больше ответственности. Когда ты игрок, то отвечаешь за себя, за свою игру, а тренер отвечает за весь коллектив, и не только за футболистов. То есть это большая ответственность.

К тому же никто никогда не отменял фразу, что главный тренер отвечает за результат. Для меня это нормально, я привык работать под давлением. Это нормальное явление.

– Есть ли у футболистов и персонала клуба скидки в Эпицентре?

– Наверняка есть. Я думаю, если кто-то обратится, то сделают. Просто я так еще не обращался. Думаю, что есть, мы все же часть компании Эпицентр. Поэтому считаю, что с этим проблем не будет.