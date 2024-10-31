Мудрик – лучший игрок Челси в матче против Ньюкасла

Украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик получил самую высокую оценку в команде за матч 1/8 финала Кубка лиги против Ньюкасла (0:2).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Игру украинца оценили в 7,4 балла. На счету Михаила 36 точных передач из 40 (90%), в том числе две ключевые, 3 попытки дриблинга (1 удачная) и 8 выигранных дуэлей из 13.

Мудрик также стал лучшим игроком в прошлом матче "пенсионеров" в Лиге конференций против Панатинаикоса, где он забил дебютный гол в сезоне-2024/25 и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось о том, что 23-летний вингер может перейти в испанский Бетис из-за нехватки игровой практики.