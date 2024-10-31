Арсенал с Зинченко разгромил Престон, МЮ забил 5 мячей в ворота Лестера в Кубке лиги

Сегодня, 30 сентября, прошли матчи 1/8 финала английского Кубка лиги сезона-2024/25.

В частности, лондонский Арсенал одержал разгромную победу над Престоном из Чемпионшипа и прошел в четвертьфинал. Украинец Александр Зинченко впервые за два с половиной месяца вышел в стартовом составе команды и сыграл 62 минуты.

Также другой украинец Михаил Мудрик вышел на поле в матче против Ньюкасла, однако его команде не удалось победить. Игра завершилась со счётом 0:2. Команда украинского вингера вылетела из турнира.

В феерическом поединке между Манчестер Юнайтед и Лестером была зафиксирована разгромная победа в пользу "красных дьяволов". Команда отгрузила сопернику 5 голов, пропустив всего 2.

А в центральном матче игрового дня между Манчестер Сити и Тоттенхэмом произошла сенсация и победу одержали "шпоры". Игра завершилась со счётом 2:1, а все голы были забиты еще в первом тайме.

Кубок лиги, Англия

1/8 финала, 30 октября

Брайтон – Ливерпуль 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Гакпо 46, 0:2 – Гакпо 63, 1:2 – Адингра 81, 1:3 – Диас 85, 2:3 – Лемпти 90

Астон Вилла – Кристал Пелес 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Езе 8, 1:1 – Дуран 23, 1:2 – Камада 64

Манчестер Юнайтед – Лестер 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – Каземиро 15, 2:0 – Гарначо 28, 2:1 – Эль-Ханнус 33, 3:1 – Фернендеш 36, 4:1 – Каземиро 39, 4:2 – Коуди 45+3, 5: 2 - Фернандеш 59

Ньюкасл – Челси 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Исаак 23, 2:0 – Дисаси (а.г.) 26

Престон – Арсенал 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Жезус 24, 0:2 – Нваери 33, 0:3 – Гаверц 57

Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Вернер 5, 2:0 – Сарр 25, 2:1 – Нунес 45+4

Напомним, накануне в 1/8 финала Кубка лиги Брентфорд Егора Ярмолюка одолел Шеффилд Венсдей,