Мората может перейти в Милан

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Альваро Мората может стать игроком Милана.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, для футболиста уже готов контракт к 2028 году с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами. Если Мората согласится присоединиться к клубу, то россонери выплатит Милану клаусулу в размере 12 млн евро.

В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач.

На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн. евро.

Alvaro #Morata is getting closer to #ACMilan. Ready a contract until 2028 (5M/year + bonuses). If the striker accepts to join Rossoneri (he’ll give a final answer between Monday and Tuesday), #Milan will pay the release clause (12M) to #AtleticoMadrid after #EURO2024. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2024

Ранее стало известно, что Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024.

Напомним, недавно главный тренер Милана Паулу Фонсека появился на первой пресс-конференции в клубе в пиджаке со значком флага Украины.