Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Футбол

Мората может перейти в Милан

Андрій Яросименко — 12 июля, 07:37
Мората может перейти в Милан

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Альваро Мората может стать игроком Милана.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, для футболиста уже готов контракт к 2028 году с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами. Если Мората согласится присоединиться к клубу, то россонери выплатит Милану клаусулу в размере 12 млн евро.

В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач.

На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн. евро.

Ранее стало известно, что Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024.

Напомним, недавно главный тренер Милана Паулу Фонсека появился на первой пресс-конференции в клубе в пиджаке со значком флага Украины.

Атлетико Мілан Мората

Мората

Он пример во всем: тренер сборной Испании вступился за Морату
Капитан сборной Испании может завершить международную карьеру после Евро
Контракт – на столе: Милан готов выплатить клаусулу за Морату
Капитан сборной Испании может перейти в саудовскую Аль-Кадисию
Мората вошел в топ-3 лучших бомбардиров на Евро

Последние новости