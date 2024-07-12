Мората может перейти в Милан
Нападающий мадридского Атлетико и сборной Испании Альваро Мората может стать игроком Милана.
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, для футболиста уже готов контракт к 2028 году с зарплатой 5 млн евро в год и бонусами. Если Мората согласится присоединиться к клубу, то россонери выплатит Милану клаусулу в размере 12 млн евро.
В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей, в которых отличился 21 голом, и сделал 5 результативных передач.
На Transfermarkt его стоимость оценивается в 16 млн. евро.
Ранее стало известно, что Мората может завершить карьеру в сборной Испании после Евро-2024.
Напомним, недавно главный тренер Милана Паулу Фонсека появился на первой пресс-конференции в клубе в пиджаке со значком флага Украины.