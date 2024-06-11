Молдова — Украина 0:0. ОНЛАЙН
Сборная Украины проведет товарищеский матч с Молдовой в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024.
Встреча состоится во вторник, 11 июня, на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Главные тренеры определились со стартовыми составами:
Украина: Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Степаненко, Шапаренко, Цыганкова, Судаков, Мудрик, Яремчук
Запасные: Бущан, Трубин, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Таловеров, Тимчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Бражко, Зубков, Ярмоленко, Ванат, Довбык.
Молдова: Райлян, Посмак, Бабогло, Крачун, Рябчук, Кожокару, Ионице, Раце, Дамашкан, Моцпан, Николаеску
Запасные: Чеботарь, Аврам, Марандич, Мудрак, Кожокарь, Ревенко, Мандриченко, Каймаков, Стине, Богачук, Михаил Плетике, Постолаки, Сергей Плетике, Клещенко
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости начиная с 18:30.
В первом контрольном поединке подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Германией, а во втором уступили Польше со счетом 3:1.
На групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии, Словакии и Румынии.
Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 из-за плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины , а затем одержали волевую победу над Исландией .