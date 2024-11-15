Мистер грузинский футбол. Кто такой Хвича – игрок, которому по силам похоронить сборную Украины

Сборная Украины готовится к матчу с командой Грузии в рамках 5-го тура группового раунда Лиги наций. Поединок 16 ноября примет Батуми, начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

В составе соперника выделяются два футболиста. И если об одном из них, голкипере Гиорги Мамардашвили, мы уже поговорили перед первым матчем команд, то второй ждет своей очереди. Чемпион рассказывает о главной звезде сборной Грузии – полузащитнике итальянского Наполи Хвиче Кварацхелии.

Кавказский уникум

В истории о Кахе Каладзе мы отмечали большую роль отца нынешнего мэра Тбилиси в становлении и прогрессе бывшего футболиста киевского Динамо. В случае с Хвичей роль главы семьи столь же огромна. Бадри Кварацхелия – бывший профессиональный футболист, который и привил сыну любовь к игре с мячом. Когда маленький Хвича начал демонстрировать незаурядные навыки обращения с круглым и выделялся на фоне сверстников, Бадри понял – нужно действовать. И начал искать варианты для сына, который на позиции чуть ниже центрфорварда прямо-таки феерил в составе юниорских сборных своей страны (27 матчей, 15 голов в составе команды только U17), за пределами Грузии. Так Кварацхелия-младший оказался в составе московского Локомотива, а через полгода переехал в Казань, где начал играть за местный Рубин.

Фото из социальных сетей

Но разглядеть талант звезды мирового масштаба в Кварацхелии в террористической стране не смогли. Да и сам Хвича решил приостановить действие контракта с клубом из Татарстана именно после полномасштабного вторжения, воспользовавшись предоставленным ФИФА правом в марте 2022-го, но показатели футболиста в 10 матчей и 1 забитый мяч в составе московского коллектива и 79 голов за бывший клуб нынешнего тренера сборной Украины говорят сами за себя. Уже через неделю после первого импульса покинуть Россию, Хвича принял окончательно верное решение, и распрощался с болотами и бескрайними безжизненными пространствами окончательно.

Кварацхелия раскрылся уже в составе другого грузинского Динамо. В контексте нынешнего матча национальных сборных более чем символично, что это случилось в составе именно клуба из Батуми. За местный коллектив Хвича провел всего 11 матчей, в которых отметился 8 результативными ударами. И тут же был замечен тем клубом, за который выступает поныне. Трансфер затянул на солидные 13,3 миллиона евро – это четвертая цифра в истории грузинского футбола.

Месси и Марадона в одном лице

Игровой стиль Кварацхелии предполагает убийственную эффективность, сочетающуюся с изящной зрелищностью. Имея 183 сантиметра – далеко не самый маленький рост для лучших футболистов его амплуа в истории Игры – Хвича отличается незаурядной подвижностью, вьючностью, умением просачиваться сквозь защитные редуты соперника, находить партнеров единственно точными филигранными передачами, выбирать решения, которые ставят в тупик оппонентов.

Фото из социальных сетей

Говоря о Кварацхелии, журналисты и аналитики не случайно сравнивают его с двумя гениями одной национальности. Хвича действительно вобрал в себя таланты, позволяющие увидеть в нем Лионеля Месси и Диего Марадону одновременно, а выступления в составе клуба, где Диего Армандо вписал свое имя золотыми буквами, таким параллелям способствуют наилучшим образом. Хвича – это взрывной дриблинг и утонченная техника. Хвича – это убийственные удары на силу и точность с любой позиции с границ и за пределами штрафной площадки. Хвича – это эффектные действия на фоне обязательной эффективности во имя интересов команды.

Лучший в истории

За сборную Грузии в свое время играли многие мастера мяча. Чего только стоят имена Левана Кобиашвили, Темури Кецбаи, Александра Иашвили или Шоты Арвеладзе. Однако отдельным образцом и ориентиром всегда оставалась легенда еще грузинского советского футбола Давид Кипиани. Несмотря на то, что этот футболист провел в составе сборной СССР всего 19 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами, на родине вина он пользуется безмерным уважением и авторитетом. А уж в составе столичного Динамо Кипиани оставил след, который позволяет местным болельщикам отнести его к лику футбольных святых.

Фото из социальных сетей

Такого футболиста, как и остальных вышеперечисленных игроков, в возрасте уже 23 лет Кварацхелия обошел. Да, на его счету 17 забитых мячей за национальную команду, и эта цифра позволяет ему делить 2-3 позицию с тем же Кецбаей, но учитывая тенденцию, навыки и умения и цифры в паспорте, не возникает сомнений, что и 26 голов нынешнего рекордсмена Сакартвело Арвеладзе для него в будущем проблемой никак не станут. Впрочем, как и 117 игр в составе главной команды Грузии так же действующего, но уже 37-летнего Гурама Кашии – на счету Кварацхелии 38 игр. Но его преимущество не только во времени, которое он имеет впереди. Хвича – футболист, подаренный Грузии Богом для новых свершений и поиска места, которое заслуживает эта команда в международной иерархии. И пока так считают поклонники главной команды Сакартвело, которые готовы на своего кумира в буквальном смысле молиться, у него будет мощная поддержка и безграничное доверие.

Проблема развития – в срочной необходимости клуба и среды?

Однако и в случае с таким бриллиантом, как Кварацхелия, без ложки дегтя тоже не обойтись. Дело в том, что Хвича образца еще даже двухлетней давности, и футболист, который перед нами сегодня – два разных игрока. Наполи уже покинул Виктор Осимхен – футболист, с которым Хвича находил общий язык с полуслова, и тот игрок, с которым он был олицетворением одной из лучших команд в истории "партенопейцев". Нигериец в составе неаполитанцев себя откровенно исчерпал – он банально нуждался в новом вызове, и в коллективе откровенно пересидел. Нынешний наставник южного клуба Антонио Конте медленно реабилитирует бывшего Хвичу времен пребывания у руля команды Лучано Спаллетти. Однако вызывает сомнение сама целесообразность пребывания футболиста в Неаполе, ведь тот откровенно остановился в развитии, не прогрессирует и не в состоянии не то что двигаться дальше – вернуться на прежний, "чемпионский" уровень.

Фото из социальных сетей

Впрочем, подобная характеристика не распространяется на матчи Кварацхелии в составе национальной сборной. Осенние игры в Лиге наций, а главное – выступление на Евро-2024, ставшее первым крупным турниром в карьере Хвичи, где он сумел проявить себя настоящим предводителем скромной команды на фоне мировых грандов, показали, что Кварацхелия в футболке национальной команды от игрока на клубном уровне отличается в лучшую именно для первого сторону. В составе Грузии перед нами футболист, который готов создать гол из ничего, делать разницу и выстрелить в любой момент. И об этом следует помнить сборной Украины даже после неудачного матча в исполнении Кварацхелии в первой встрече сторон.