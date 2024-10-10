Грузинский Мама. Украине будет противостоять лучший вратарь Евро-2024: кто он?

Сборная Украины проведет матч с главной сенсацией стартовых туров Лиги наций. В команде Вилли Саньоля давно выделяются два футболиста, однако одного из них незаслуженно обделяют дополнительным вниманием из-за якобы "недостаточной" звездности и его позиции на поле. Однако от этого роль Гиорги Мамардашвили в успехах сборной Грузии последних лет меньшей отнюдь не является.

Английскому Ливерпулю удалось купить его за ощутимо меньшие деньги, чем он оценивается на рынке. Но каков был путь Мамардашвили к признанию на высшем уровне, и сможет ли он достичь вершин лучших представителей своего ремесла в истории Игры?

Тернистая дорога столичного парня на родине

Во всех биографических справочниках командой, из которой Гиорги перебрался из скромного чемпионата Грузии в ведущее первенство Старого Света, значится Динамо Тбилиси. Но за главный клуб Грузии Мамардашвили до сих пор не сыграл ни одного матча.

Getty Images

Оказавшись в составе "сине-белых", Мамардашвили проиграл конкуренцию. И так, что тренеры в команде Георгия не видели вообще. Он быстро очутился в арендах. Первой командой, которая дала Гиорги "приют", а главное – долгожданную игровую практику, был Рустави. За этот клуб Мамардашвили сыграл 32 матча. Далее последовал тбилисский Локомотив, который фактически и дал Гиорги билет в большое футбольное плавание. А также первую возможность попробовать вкус еврокубков, которая в карьере Мамардашвили будет решающей.

Вся сознательная футбольная жизнь Мамардашвили связана с главным городом Грузии, однако свое становление он связывает с родным Кутаиси, где также получил и прозвище, которое "прилипло" к нему на всю жизнь. Гиорги назвали "Мама", и так к голкиперу обращаются по сей день и в Испании, где длину его фамилии сравнивают с впечатляющим ростом (199 сантиметров). Не стоит сомневаться – в клубе, которому принадлежит его контракт сегодня, "традицию" также поддержат.

Впечатляющий скачок в карьере благодаря победе над Динамо

Совершить качественный переход на новый уровень Мамардашвили помогли… россияне. Его Локомотив встречался с московским "тезкой" наиболее титулованного клуба Украины в квалификации Лиги Европы. И соперника, превосходившего грузинский коллектив на каждой позиции, сенсационно победил. Одним из главных кузнецов успеха тбилисцев стал Гиорги. Мамардашвили был не просто образцом надежности – он тянул почти все. Да, сопернику удалось отличиться 1 голом, однако Гиорги отразил не один удар, каждый из которых стоит записывать к 100% шансам для взятия ворот.

Getty Images

На голкипера, который вошел в список 50 самых перспективных игроков Европы по версии УЕФА, обратила внимание Валенсия. Испанский клуб рассматривал Мамардашвили как футболиста второй команды, но судьба диктовала другой сценарий. События развивались стремительно. На фоне сформированных мастеров Хауме Доменека и Яспера Силлессена Гиорги выглядел достойно. И добился права поехать на сборы с первой командой. Между тем, перед стартом Ла Лиги и Доменек, и Силлессен травмировались, и Мамардашвили получил роскошный шанс заявить о себе.

Его борьба за статус №1 Валенсии не была безоблачной. Несколько раз Мама садился на скамейку. Однако с весны 2022-го свое место в стартовом составе уже не отдавал. Когда сезон-2023/24 Мамардашвили провел на премиально высоком уровне, стало ясно, что на "Месталье" он не задержится.

Грузинская мечта

Первый матч в составе сборной Грузии Мамардашвили сыграл в сентябре 2021 года, уже после переезда в Валенсию. Игра с Болгарией удачной отнюдь не была. Гиорги отыграл все 90 минут, однако вытаскивал мяч из сетки 4 раза. Победа соперника (4:1) в товарищеской встрече лишь подчеркнула – дебютные игры в составе новых команд в его жизни Маме не удаются.

На тот момент нынешний тренер сборной Грузии Вилли Саньоль работал с "крестоносцами" уже 7 месяцев, и он в молодого голкипера поверил не сразу. Следующего матча в составе главной команды своей страны Мамардашвили пришлось ждать полгода. Но уже с сентября 2022 года Гиорги конкуренцию выиграл окончательно.

Getty Images

Чтобы стать главным героем главного успеха в истории европейской скромной сборной. В выход Грузии на Евро-2024 до последнего верили далеко не все. "Крестоносцы" не были фаворитами в стыковых матчах с Грецией, однако благодаря железной дисциплине и надежной игре в защите довели дело до серии пенальти. В которой главным действующим лицом стал именно Мамардашвили. Гиорги взял удар Бакасетаса. И уже тогда вписал свое имя в историю Грузии золотыми буквами.

Впрочем, он и не думал останавливаться. На самом турнире от Грузии в дебютном соревновании среди лучших сборных континента не ожидали ничего, но у него и другой звезды кавказцев Хвичи Кварацхелии было совсем другое мнение. На Евро-2024 Мамардашвили провел незабываемый период в карьере, и поразил в игре с Чехией – 11 сэйвов. В общей сложности на его счету 29(!) спасений в 4 матчах, и заслуженное признание лучшим голкипером турнира.

Перспективы в Ливерпуле

30 миллионов евро, в которые встал переход Мамы Ливерпулю – не та сумма, которая поражает воображение, и цифра, которая далеко не самая большая даже среди трансферов вратарей. Однако именно за такие деньги в свое время перешел из Шальке в Баварию Мануэль Нойер – голкипер, которого Гиорги считает все еще лучшим по игре в рамке. Но может ли Мамардашвили превзойти достижения немца?

Getty Images

Для этого сначала нужно выиграть конкуренцию у Алиссона Бекера. Бразилец не только в предыдущем сезоне, но и с начала нынешней кампании, запоминается не только травмами, все чаще преследующими 32-летнего вратаря, но и уже далеко не столь надежной игрой. По сути, Алиссон превратился в футболиста, который может как вытянуть безнадежный матч, так и (условно) уже в следующей игре усилия партнеров неожиданной ошибкой свести на нет. Сейчас же Бекер в очередной раз восстанавливается после надцатого повреждения за последние 1,5 года, и создается впечатление, что его организм уже не тот.

Впрочем, у бразильца перед грузином есть как минимум один козырь. Алиссон все еще один из лучших в своей профессии по игре ногами, и это тот навык, который в исполнении Мамардашвили явно нуждается в совершенствовании. Гиорги переедет в Ливерпуль следующим летом и выглядит так, что за это время грузин скорее прибавит. А вот возможности Бекера удержаться даже на нынешнем уровне вызывают сомнения. Но пока Мама сыграет против Украины в Познани, и если в исполнении этого парня мы не увидим хотя бы один сногсшибательный сейв за 90 минут, это будет большая неожиданность.