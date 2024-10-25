Из уважаемого футболиста в лакеи российских прихотей. Как Каладзе стал легендой, а теперь убивает надежды Грузии

Сборная Грузии пока провела только один матч с национальной командой Украины, и во второй игре, которую примет столица Сакартвело Тбилиси, на стадионе будет по меньшей мере один неординарный болельщик. Речь о бывшем игроке Милане и киевского Динамо Кахабере Каладзе, а ныне – одном из центральных политиков Грузии.

Для большинства украинских болельщиков Кахабер Карлович Каладзе стал Кахой Каладзе, а в конце концов – и просто Кахой, вскоре после перехода в киевское Динамо, и долго оставался любимцем многих. Но жизнь, как известно, не только лучший учитель и советчик, но и всегда все и всех расставляет по своим местам.

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26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. Ведущую роль в местных раскладах и звание одной из главных фигур в информационном поле своей страны играет Кахабер Карлович.

Сегодня в украинском пространстве Каха Каладзе – такая же антагонистическая личность, как и сотни других иностранцев, не желающих признавать правду о событиях в Украине. Что же произошло с кумиром миллионов, и какую эволюцию испытал искусный футболист, превратившийся в неприглядного представителя едва ли не древнейшей профессии – рассказываем в нашем материале.

Крепкая семейная связь, которая определит судьбу

Семья Каладзе родом из Самтредиа. Там Кахабер рос с младшим братом Леваном. Из-за небольшой разницы в возрасте между мальчиками установились близкие отношения, которые они пронесли через всю жизнь. Глава семейства Карло приучал сыновей к футболу с детства. Отец был игроком местной одноименной команды, а позже не только тренировал, но и был президентом клуба.

Каха быстро привык к мячу в ногах не только в бесконечных баталиях с братом, но и в детско-юношеской школе того же Самтредиа. Карло выпустил на поле сына в составе первой команды уже в 14 лет. Как оказалось, о "блате" из-за родственных связей речь не шла – не проведя за скромный клуб и 4 матча, Кахабер оказался в составе флагмана грузинского футбола Динамо из Тбилиси. Вместе с сыном в столицу переехала и вся семья.

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Интересно, что сначала и в Самтредиа, и в Динамо Каха играл на позиции нападающего. Обладателя КОК-81 тренировал легенда советского и грузинского футбола Давид Кипиани, и он также видел у подростка задатки завершителя атак. К счастью для Кахабера, иначе думали в лагере юношеской сборной Грузии. Здесь из Кахи быстро сделали защитника, пусть переквалификация и получилась вынужденной. Случилось так, что заменить травмированного защитника было некем, и здесь тренеры вспомнили вариант с Кахой. С тех пор Каладзе-младший ассоциировался с игрой на оборону.

Таким его пригласили и в другое Динамо. Но на этот раз – не просто еще более именитое, а самое титулованное и самое знаменитое – киевское. За 4 года в составе клуба из Тбилиси Каладзе сыграл 94 матча и выиграл первые титулы в карьере, не раз примерив корону чемпиона родной страны и подняв над головой Кубок Грузии. За почти 20-летнего парня тбилисцы получили компенсацию в размере 280 тысяч долларов.

Киев – счастливый билет Каладзе в большой футбол

Флагмана советского, и уже 7 лет – независимого украинского футбола, как раз тренировал лучший тренер постсоветского пространства и Восточной Европы Валерий Лобановский. В январе 1997-го Мэтр вернулся в родной клуб в третий, и, как оказалось, в последний раз, чтобы создать так же третью величественную команду, о которой будет говорить весь мир. Каладзе посчастливилось быть частью того процесса.

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За 3 года в составе украинского клуба Каладзе изменился до неузнаваемости. Из застенчивого юноши, не выдерживавшего и намека на серьезную мужскую борьбу, грузин превратился в возмужавшего игрока, способного постоять за себя. И готового к новым испытаниям. О своем опыте работы с Лобановским сам Каха рассказывал следующее.

"Работа с Лобановским? Мне было почти 18 лет, когда я перешел в Динамо. Я не мог выдерживать первую тренировку у Лобановского: иногда я шел с половины занятий, потому что не мог дальше работать. Я помню одну зиму, когда мы только приехали на сборы в Германию, а на следующий день в мою дверь постучали в 7 утра и сказали, что нам нужно тренироваться. Было 45 минут бега, затем завтрак, а затем снова тренировка, которая повторилась еще и вечером. Это было очень сложно, но я постепенно был готов все лучше и лучше, с течением времени проблем не было. На ментальном уровне очень помогало, что в этой команде все были молодые."

Для Каладзе период в Киеве – это первое всё. Первые крупные достижения в еврокубках. С Динамо он остановился в двух шагах от победы в Лиге чемпионов. Первый опыт выступлений на нескольких позициях – в составе "бело-синих" Каладзе играл как на левом фланге, так и в центре защиты, однако в большинстве своем – в опорной зоне. Первые большие деньги – Динамо гремело в еврокубках, и братья Суркисы своих футболистов не обижали. В столице Украины он до 8 подряд продлил период приобретения чемпионских титулов – теперь уже двух стран, и довел количество проведенных за киевлян матчей до 104-х. Впереди был третий, самый тяжелый и одновременно лучший отрезок в карьере.

Игрок ведущего клуба Европы

Каладзе не перерос уровень Динамо, но стремился двигаться вперед и оставался одним из наибрлее перспективных футболистов Восточной Европы на своей позиции. Так что когда на горизонте возник вариант с итальянским Миланом, за который уже 1,5 года успешно выступал самый известный в конце 90-х тогда уже экс-динамовец Андрей Шевченко, не колебались ни Суркисы, ни сам футболист.

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Прибыль Динамо Киев при продаже Каладзе в Милан составила более 15,5 миллионов долларов – добавьте еще 500 тысяч, и получится сумма, которую удалось превратить из тех 280, которые получило за своего футболиста Динамо Тбилиси. Вплоть до перехода Жоржа Микаутадзе из Меца в Лион в июле 2024 года трансфер был рекордным в истории грузинского футбола.

9,5 лет в составе "россонери" прошли на одном дыхании. За исключением сезона-2003/04, в котором Каладзе сыграл всего 11 матчей и последней кампании-2009/10, Каха неизменно был в обойме тренерского штаба топ-команды одного из лучших первенств Европы. Не стоит забывать, что нынешняя Серия А и чемпионат Италии начала 2000-х и последних лет выступлений за Милан Каладзе – две большие разницы.

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Почти три сотни матчей, 13 голов, не один трофей, среди которых две победы в финалах Лиги чемпионов, бесценный опыт выступлений в компании Алессандро Несты и Паоло Мальдини. Это лишь часть огромного бэкграунда, который посчастливилось получить Каладзе в Столице моды.

Трагедия, изменившая все?

23 мая 2001 года злоумышленники похитили брата Кахи Левана. Студент-медик покорно сел в авто "Нива" подставных милиционеров, которые на глазах свидетелей обвинили Каладзе-младшего в употреблении наркотиков.

Для похитителей брат Кахи был родней звезды национального масштаба, которая готова отдать за жизнь Левана кругленькую сумму, для футболиста же произошло близкое "знакомство" с правоохранительной системой Грузии как одной из ключевых ветвей власти своей страны. Желающие нажиться на горе семьи спортсмена не ошиблись – он действительно не отказался заплатить не одну сотню тысяч долларов за своего брата. Ошибся сам Каха. В выборе без выбора – он, мать и отец поверили милиционерам, использовавших семейство Каладзе в своих грязных играх.

В интервью итальянским СМИ футболист рассказал следующее.

"Отец сделал все, что ему сказали. В полночь он ушел в лес, и передал деньги. Он просил устроить свидание с Леваном, но ответом был отказ. Отец обвиняет в непрофессионализме милицию. Бойцы специального отряда провалили операцию по захвату преступников в момент передачи выкупа" .

Дальше были годы страданий и веры, умножавшиеся с каждым днем годы безысходности, угрозы закончить выступления за национальную сборную в ранге многолетнего капитана и даже сменить паспорт на украинский (!), и безрадостный финал с похоронами найденных только в феврале 2006-го останков тела несчастного Левана. Чтобы успеть на похороны брата после матча в составе Милана, Каха получил разрешение воспользоваться личным самолетом Сильвио Берлускони. В июне 2009-го жена родила Каладзе первенца. Сына назвали Леваном.

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Так началась история тяжелых отношений Кахабера с родным государством, которое в начале нового тысячелетия ранило его в самое сердце. Что и определило дальнейшую судьбу спортсмена после прощания с футболом?..

Последние два года карьеры Каладзе провел в клубе с меньшими амбициями и возможностями. Впрочем, в другой команде Серии А Дженоа грузин не доигрывал, а являлся именно важной частью проекта. В клуб из Генуи Каладзе позвали в качестве живого примера высокого мастерства и профессионализма. Имея 32 года за плечами, в составе "грифонов" Каха обладал статусом если не "дядьки-наставника", то всесторонне уважаемой фигуры с огромным опытом и 8 титулами только с Миланом, на которую равнялись.

Неудивительно, что за 2 сезона в составе Дженоа Каладзе не только отыграл 56 матчей, дважды забил и стал любимцем публики, но и получил очередное признание. По итогам сезона-2010/11 Кахабера признали лучшим защитником Серии А журналисты авторитетной La Gazzetta dello Sport. Через год он объявит о завершении карьеры футболиста, через два – проведет незабываемый прощальный матч со многими не менее легендарными участниками. Чтобы начать новую, далекую от футбола и обожания массами, жизнь.

Неудачная грузинская "реплика" Шевченко

В Украине Каху Каладзе часто сравнивают с Андреем Шевченко. Действительно, оба – не просто легендарные и лучшие футболисты в истории своих стран, но и личности, которые сыграли огромную роль, как на внутренней арене, так и на уровне международных отношений. Но при этом болельщики и комментаторы часто забывают об одной "мелочи". Украинец избежать "славы" неоднозначного политического деятеля так или иначе, но сумел. Грузина же сия чаша не миновала.

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В декларации доходов, датированной 2021-м годом, размер состояния экс-футболиста, который указал сам Каладзе, равнялся почти 8 миллионам двух самых твердых валют мира. Когда самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили (капитал – почти 5 миллиардов долларов) создавал партию "Грузинская мечта", его целью было привлечение как самых влиятельных, так и богатых граждан. В фокус внимания русского олигарха грузинского происхождения не мог не попасть и Каладзе.

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Карьера Каладзе-политика – пример головокружительного взлета члена популистического политического объединения от одной из самых узнаваемых среди грузин фигур из мира спорта до такого же влиятельного лица в масштабах всей страны. С октября 2012-го по июль 2017-го он занимал должность второго (!) по рангу человека в кабинете министров Грузии – был вице-премьер-министром. С ноября 2016 по июль 2017 Кахабер почувствовал необходимость профессионального роста. И к работе вице-премьером прибавил обязанности министра энергетики. А уже с ноября 2017 года Каладзе не устает приносить пользу грузинам в качестве мэра главного города страны. Без какого-либо управленческого опыта и профильного образования.

Идущий в фарватере интересов оккупанта

Кахабер Карлович не устает привлекать внимание громкими комментариями к самым разным событиям. Нередко – тем, к которым он по формальному роду деятельности не имеет никакого отношения. Одним из последних "приключений" Каладзе в мире большой политики стала реакция на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Они так и сказали, что хотят исторического перемирия. А в каком виде, в какой форме это примирение может состояться – решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи Грузии, контакты между ними неизбежны. Если все стороны заинтересованы достичь договоренностей о ненападении, Россия будет готова помочь", – сказал Лавров.

Доверчивый спортсмен тут же принял слова коллеги Йоахима Риббентропа за чистую монету, что и попытался превратить в нетленный политический капитал.

"Думаю, все понимают ошибки, допущенные много лет назад. Мы не должны стесняться говорить об этом. Коллективное "Национальное движение" создало виртуальный мир зла вместе со своими хозяевами, и водит нас заколдованным кругом. Это [оккупация] – результат их предательской политики. К сожалению, их признала Россия, хотя весь цивилизованный мир не признает. Это наши территории."

Однако, к "удивлению", а также к величайшему сожалению честолюбивого героя правящей партии Грузии, в России таких стремлений знаменитого футболиста не оценили, и ртом одной из говорящих голов Кремля Константина Затулина дали понять недопустимость смены действующего статус-кво.

Как Каладзе презирает Украину

Политические взгляды Каладзе претерпевали изменения так же, как позиция близкой ему партии, декларировавшей необходимость вступления в НАТО и ЕС, а сегодня откровенно заявляющей о важности налаживания отношений со страной-террористкой.

Georgia, 20% of whose territory is occupied, condemns Russia’s recognition of Ukraine’s separatist regions of #Donetsk and #Luhansk. We, Georgia, stand by fraternal Ukraine as Ukraine stood by us. I believe soon both Ukraine and Georgia will be whole again, and I wish them peace. — Kakha Kaladze (@kakhakala) February 21, 2022

В преддверии полномасштабных военных действий России против Украины Кахабер подчеркивал важность поддержки Украины, пострадавшей в результате российской агрессии.

"Грузия, 20% территории которой оккупированы, осуждает признание Россией сепаратистских областей Украины – Донецкой и Луганской. Мы, Грузия, стоим за братскую Украину, как Украина стояла за нас. Я верю, что вскоре и Украина, и Грузия снова будут целостными, и желаю им мира."

А уже в мае 2024 акценты и нотки комментариев Каладзе существенно изменились. "Selfmade"-политик позволил себе презрительные высказывания об Украине и Революции достоинства 2014 года, и в очередной раз дал понять, что выступает за плохо скрываемые за разными лозунгами капитулянтские способы достижения взаимопонимания с Россией.

"Я хочу еще раз сказать всем и внутри страны, и за ее пределами — украинизации Грузии не произойдет. Происходящее сейчас в Тбилиси похоже на процессы, которые происходили в Украине в 2014 году. А сегодняшнее выступление глав МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии на митинге против "закона об иноагентах" – попытка организации в Грузии "революции доноров". Сегодня нам нужен мир и поддержка мира, нам нужны друзья и партнеры, нам нужны здоровые отношения. Грузия к этого готова, но позиция, которую сейчас нашу страну используют в чьих-то интересах и такая же ситуация, как происходит в Украине, не пройдет, друзья!"

В конце сентября "Грузинская мечта" представила предвыборную рекламу, в которой под неожиданным углом появилась Украина. Видео с разбитыми от российских ракет украинскими городами облетело весь мир. Не по совету ли батоно Каладзе в смонтированный ролик были внесены и разбомбленные стадионы, на которые когда-то ступала и его нога?