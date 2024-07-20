Маркевич впервые объяснил свой уход из Карпат

Бывший главный тренер Карпат Мирон Маркевич объяснил уход из львовского клуба.

Об этом специалист рассказал в комментарии Футбол24.

"Это было мое решение. Никто никого не хотел увольнять. Здесь все просто. Мы вышли в высшую лигу, и я хотел с Карпатами сразу бороться за места в еврокубках. Для решения этих задач нужны были соответствующие квалифицированные футболисты. Таково было мое видение. президента клуба оно другое. Он считает, что к играм на международной арене нужно двигаться постепенно. Я бы его понимал. 70 и ты чувствуешь, что можешь это сделать, то хочется результата.

Я, скажу откровенно, был зациклен на цели по итогам следующего сезона вывести Карпаты в еврокубки. А балансировать на грани борьбы за призовые места и зоной вылета — это не для меня, мне это неинтересно.

У нас было разное видение амбиций команды на следующий сезон. У нас остались хорошие отношения, претензий друг к другу нет. У меня — точно, у президента, надеюсь, тоже", — сказал Маркевич.