Минай в серии пенальти одолел Эпицентр в полуфинале Турнира четырех

Эпицентр и Минай определили второго финалиста "Турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в Украинской Премьер-лиге.

Основное время завершилось со счетом 3:3. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки Миная.

Эпицентр открыл счет на 12-й минуте, когда Николая Миронюка ворвался в штрафную соперника и разобрался с защитником и голкипером (1:0). Минай сравнял счет после выстрела Владислава Вакулы из-за пределов штрафной (1:1).

В начале второй половины игры Дмитрий Прихна воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в пустые ворота (1:2). Эпицентр ответил сразу двумя точными ударами головой. Сначала передачу с фланга замкнул Иван Бендера, а затем Даниил Кравчук вывел команду из Каменец-Подольского вперед (3:2).

На 85-й минуте Эпицентр остался в меньшинстве, арбитр за грубый фол удалил Николая Миронюка. После этого Минай сразу сравнял счет, Артур Ременяк замкнул передачу со штрафного (3:3) и фактически проверил противостояние в серию послематчевых пенальти (по регламенту не предусмотрены экстратаймы).

В серии одиннадцатиметровых точнее были игроки Миная, использовавшие все пять своих ударов. У Эпицентра промах на счету Виталия Равлика, удар которого приняла стойка.

"Турнир четырех" за право сыграть в УПЛ

Полуфинал

26 июля

Эпицентр (Каменец-Подольский) - Минай 3:3 (по пенальти 4:5)

Голы: 1:0 - 12 Миронюк, 1:1 - 19 Вакула, 1:2 - 57 Прихна, 2:2 - 66 Бендера, 3:2 - 77 Кравчук, 3:3 - 87 Ременяк

Эпицентр: Чернобай, Жмуйда (Савчук 86), В. Кристин (Климец 90+8), Мороз, С. Кристин, Миронюк, Липовуз (Улитка 62), Беженар (Полюлях 87), Процев (Бендера 62), Кравчук, Запорожец

Минай: Бандура, Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Дворовенко (Кисель 68), Прихна, Кораблин, Матюшенко (Скиба 80), Воробчак (Ременяк 46), Гуничев (Шалфеев 59), Вакула (Демиденко 80)

Предупреждение: Беженара 51, Кристин 70

Удаление: Миронюк 85

В финале "Турнира четырех" Минай встретится с Левым берегом, который накануне одолел Металлист 1925 года. Матч состоится 30 июля.