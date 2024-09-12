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Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой

Руслан Травкін — 12 сентября, 15:08
Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой
Мікель Артета
arsenal.com

Топ-клуб Английской Премьер-лиги Арсенал и Микель Артета согласовали новый контракт.

Соответствующая информация опубликована на сайте "канониров".

Прессслужба указывает, что стороны договорились о долгосрочном контракте, не оглашая точного срока. Ранее была информация, что 42-летний специалист подпишет соглашение до конца сезона 2026/27.

Отметим, что Артета возглавляет "канониров" с 2019 года, до этого он являлся ассистентом главного тренера в Манчестер Сити. Под его руководством Арсенал выиграл Кубок и Суперкубок Англии (2020 год), а также стал вицечемпионом АПЛ (2023 год).

В настоящее время лондонский коллектив занимает 4 позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея в активе 7 очков, после двух побед и ничьей. Украинский защитник Александр Зинченко провел 2 матча, результативными действиями не отличался.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Арсенал Лондон

Мікель Артета

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