Украина требует извинений от ФИФА за карту без Крыма

Министерство иностранных дел Украины требует извинений от ФИФА из-за того, что организация показала на карте Европы Украину без Крыма.

Соответствующий пост написал представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х (бывший Twitter).

"ФИФА, с вами все хорошо? Перекроив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступную агрессию против Украины. Мы исправили вам карту и ожидаем публичных извинений", – написал Тихий.

Are you OK, @FIFAcom?



By redrawing international borders in yesterday’s broadcast, you not only acted against international law, but also supported Russian propaganda, war crimes, and the crime of aggression against Ukraine.



We fixed the map for you and expect a public apology. pic.twitter.com/UAr7voKqGi — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) December 14, 2024

В ФИФА также обратилась Украинская ассоциация футбола, отметив, что такое изображение карты абсолютно неприемлемо и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА относительно целостности Украины.

Напомним, этот инцидент произошел во время жеребьевки квалификационного этапа чемпионата мира 2026, по итогам которого сборная Украины из второй корзины попала в группу D с четырьмя командами.

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