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Украина требует извинений от ФИФА за карту без Крыма

Микола Дендак — 14 декабря 2024, 20:29
Украина требует извинений от ФИФА за карту без Крыма

Министерство иностранных дел Украины требует извинений от ФИФА из-за того, что организация показала на карте Европы Украину без Крыма.

Соответствующий пост написал представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х (бывший Twitter).

"ФИФА, с вами все хорошо? Перекроив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступную агрессию против Украины. Мы исправили вам карту и ожидаем публичных извинений", – написал Тихий.

В ФИФА также обратилась Украинская ассоциация футбола, отметив, что такое изображение карты абсолютно неприемлемо и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА относительно целостности Украины.

Напомним, этот инцидент произошел во время жеребьевки квалификационного этапа чемпионата мира 2026, по итогам которого сборная Украины из второй корзины попала в группу D с четырьмя командами.

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