Украина требует извинений от ФИФА за карту без Крыма
Министерство иностранных дел Украины требует извинений от ФИФА из-за того, что организация показала на карте Европы Украину без Крыма.
Соответствующий пост написал представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х (бывший Twitter).
"ФИФА, с вами все хорошо? Перекроив международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступную агрессию против Украины. Мы исправили вам карту и ожидаем публичных извинений", – написал Тихий.
В ФИФА также обратилась Украинская ассоциация футбола, отметив, что такое изображение карты абсолютно неприемлемо и выглядит как непоследовательная позиция ФИФА и УЕФА относительно целостности Украины.
Напомним, этот инцидент произошел во время жеребьевки квалификационного этапа чемпионата мира 2026, по итогам которого сборная Украины из второй корзины попала в группу D с четырьмя командами.
Соперниками "сине-желтых" будет победитель пары Франция – Хорватия в четвертьфинале Лиги наций, Исландия и Азербайджан.