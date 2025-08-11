Украинская правда
УЕФА лишила английский клуб места в Лиге Европы

Олександр Булава — 11 августа 2025, 14:50
Crystal Palace Football Club

В УЕФА приняли решение об участии Кристал Пэлас в Лиге Европы сезона-2025/26.

Об этом сообщает The Athletic.

Английский клуб проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS) и будет выступать в Лиге конференций, вместо Лиги Европы. Победители Кубка Англии не смогли выполнить требования по многоклубной собственности до 1 марта 2025 года.

В решении отмечается, что бывший акционер "орлов" Джон Текстор, который также владеет французским Лионом, имел решающее влияние на оба клуба во время проверки УЕФА

И хоть он в итоге все же продал английский клуб, но это не повлияло на решение от УЕФА. Место Кристал Пелеса в ЛЕ займет Ноттингем Форест.

Отметим, что накануне Пелес завоевали еще один трофей – Суперкубок Англии. "Орлы" в серии пенальти переиграли Ливерпуль.

Напомним, Лиону, несмотря на финансовые проблемы, удалось сохранить место в Лиге 1.

