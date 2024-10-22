Месть Зинченко и китайские предупреждения Пушичу. 4 интриги матча Арсенал – Шахтер

Донецкий Шахтер проведет матч 3-го тура основного раунда Лиги чемпионов. Соперником коллектива Марино Пушича станет английский Арсенал. Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" 22 октября, начало – в 22:00.

Чемпион традиционно выделяет главные обстоятельства, которые будут влиять на результат стычки команд. Почему игра особенно важна для обоих клубов? В каком состоянии подходит к матчу украинец в лагере оппонента Шахтера? Почему на отдельных плацдармах "горняки" должны действовать более активно? Как Арсенал оценивает противостояние с "оранжево-черными" с точки зрения стратегической перспективы? Об этом и другом – в нашем материале.

Первый из двух шансов для Пушича?

Тучи над наставником Шахтера менее мрачными отнюдь не становятся. Победа в последнем туре УПЛ над Колосом – это не о сатисфакции и укреплении позиций. Слабая виктория над коваливцами, взятая еще и на фоне большого скандала, показала, что боснийскому нидерландцу так же тяжело держать вожжи управления командой, как и до матчей сборных. Лучше же, и тем более – увереннее, "оранжево-черные" никак не заиграли.

ФК Шахтер

Именно поэтому появление очередной порции информации о возможном отходе Марино от дел уже по итогам первой части сезона "вбросом" отнюдь не выглядит. Даже если вероятность назначения очередного Игора из Хорватии в лице Тудора – неправда, такой кандидат на смену Пушичу должен быть в обязательном порядке. В Шахтере давно достаточно, в хорошем смысле, "избалованы" высокими результатами, как на внутренней, так и международной арене, чтобы не придавать значения каким-либо, даже весьма важным нефутбольным обстоятельствам. А потому – действительно, очень похоже, что судьба Пушича во многом будет решаться в двух ближайших играх с Арсеналом и Динамо.

Зинченко получит возможность сыграть против бывшего клуба?

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко переживает трудный период в карьере. С начала сезона экс-футболист Манчестер Сити отыграл 79 минут в 2 матчах АПЛ, и причиной является отнюдь не только травма. Трансфер сильного конкурента в лице Риккардо Калафиори, наличие в составе "канониров" и без того сильных футболистов на позиции украинца, неудачная игра Зинченко и потеря формы в ответственные моменты. Все эти факторы, как снежный шар, накопились в один большой кулак, удар которого выбил грунт из-под ног универсала. Однако перед игрой с Шахтером Зинченко может вооружиться приятными ожиданиями.

Getty Images

Против Борнмута, в последнем и неудачном матче Арсенала, левый край обороны закрывал именно Калафиори. Закрывал не очень удачно, и провел довольно энергозатратный поединок. Учитывая необходимость ротации в условиях плотного календаря, а также то, что Шахтер соперником, которого в лагере Арсенала вряд ли рассматривают как способного создать лондонцам реальные трудности, шансы Зинченко выйти на поле с первых минут выглядят достаточно высокими. Не стоит забывать и о том, что Шахтер – бывший клуб Зинченко, с которым тот расходился в относительно далеком 2014-м не лучшим образом. Так что свой зуб на "горняков" у украинца точно есть. Знает об этом факторе Микель Артета или нет, не столь важно, но серьезным мотивационным фактором это для Зинченко точно может быть.

Как Шахтер использует кадровые проблемы соперника?

Из-за повреждения матча пропустят полузащитник Мартин Эдегор, а также беки Такехиро Томьясу и Киран Тирни. Кроме того, есть вероятность, что не сыграют Бен Уайт, а главное – Букайо Сака и Кай Гаверц. Все эти футболисты по-своему важны в построениях Артеты, а невозможность задействовать двух последних, с учетом еще и отсутствия норвежца, существенно повлияет на действия Арсенала в атаке.

ФК Шахтер

Действовать против любого футболиста Арсенала – задача не из простых. Однако без тех же Эдегора, а также Сака и Хаверца, если англичанин и немец по тем или иным причинам задействованы все же не будут, хозяева будут хотя бы немного меньше ресурса у ворот оппонента. Это, в свою очередь, может позволить Шахтеру иметь больше возможностей для перехвата мяча и выхода в атаку. Защита опорной зоны к главным козырям этого Арсенала, к слову, никак не относится.

Матч с "горняками" как ключевая составляющая замысла "канониров"

Похоже, хороших новостей для Шахтера перед стартовым свистком немного. Дело в том, что и с итальянской Аталантой (итог встречи – 0:0), и с французским ПСЖ (2:0) "пушки" делали ставку именно на надежную и эффективную оборону как основу успеха. В этом контексте может показаться, что шансы появиться в игре с первых минут у Зинченко не так много, ведь украинец – это, в первую очередь, об активности на половине поля соперника, но выше мы уже разобрались, что здесь будут иметь значение другие факторы.

ФК Шахтер

Такой подход Артеты говорит об одном. Поскольку Арсенал явно настроен попасть в первую восьмерку общего зачета, лондонцам крайне важно наращивать запас очков именно против середняков и, тем более, аутсайдеров. Со всем уважением к Шахтеру, ныне донецкая команда относится к сонму именно более чем скромных коллективов. С которыми "канониры" будут стремиться не только выиграть, но и максимально улучшить разницу забитых-пропущенных мячей.