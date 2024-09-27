Операция "перезагрузка Александра". 7 клубов Зинченко для второго дыхания в карьере

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стремительно лишается позиций в своем клубе. С начала сезона в составе Арсенала Зинченко сыграл всего 2 матча и 79 минут, а сильная игра конкурента заставляет Микеля Артету понемногу смещать акценты и рассматривать экс-футболиста Манчестер Сити в качестве разве что ближайшего резервиста.

Чемпион не исключает развития событий, согласно которому Зинченко окажется в другом клубе уже по итогам ближайшего трансферного окна. Самое время заглянуть в будущее и подыскать украинцу потенциальных работодателей, которым он может быть полезен.

Тоттенхэм

Для привыкшего к жизни в Лондоне футболиста возможный вариант с сохранением "прописки" в столице Британии не может не быть приоритетным. Учитывая уровень, возможности клубов и нынешние реалии, едва ли не единственно возможным клубом, который мог бы подойти Зинченко, является команда, играющая на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Конечно, бывший клуб Сергея Реброва давно снискал "славу" коллектива, с которым невозможно выиграть титулы, однако стоит напомнить, что и с Арсеналом Александр имеет в своей коллекции разве что Суперкубок Англии, да и то – косвенно, ведь в том матче не участвовал. Футболист, который может закрыть сразу две позиции, и известен своим универсализмом, этому Тоттенхэму точно не помешает.

Эвертон

Клуб Виталия Миколенко получил новых владельцев, а это значит, что зимой ливерпульцев может ожидать интересный и насыщенный трансферами период. Учитывая нынешнее состояние кадров в лагере "ирисок", в новых вливаниях нуждается едва ли не каждая линия. Стоит напомнить, что у Эвертона есть действительно огромный потенциал. Внутри Ливерпуля команда популярнее одноименного конкурента, а клубная история указывает на то, что титулы для "ирисок" являются реалистическим желанием, а не навязчивой идеей.

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Нет, конкурента Миколенко мы в Зинченко не видим. Объективно как защитник Виталий Александра сильнее. А вот в центре поля работы и "вакансий" в этом Эвертоне – пруд пруди. И если до января дела Зинченко в Арсенале не станут ощутимо лучше, Эвертон как возможный вариант продолжения карьеры для игрока, который не смог заявить о себе в полный голос в уже втором ведущем клубе лиги, фантастическим вариантом никак не выглядит.

Астон Вилла

Третья опция в АПЛ для Александра – амбициозная Вилла Унаи Эмери. По итогам предыдущего сезона "львы" квалифицировались в Лигу чемпионов. Обойти в нынешний АПЛ таких оппонентов, как Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Ньюкасл и Челси, дорогого стоит. Грамотная работа на рынке вместе с опытом и талантом искусного наставника – рецепт успеха клуба из Бирмингема.

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Впрочем, считать состав "вилланов" таким, в котором отсутствуют пробелы, никак не стоит. "Львы" приобрели качественного опорного хавбека Амаду Онана, однако центральных полузащитников, способных добавить игре команды баланса, и действовать одинаково успешно на оборону и атаку, Вилла сегодня не имеет. Джон Макгинн, Юри Тилеманс, Росс Баркли – все эти ребята Зинченко по навыкам и умениям уступают. А вот на левом фланге обороны составить конкуренцию еще одному новичку Яну Матсену – задача со звездочкой.

Марсель

Роберто Де Дзерби смог возродить не только веру футболистов Олимпика в себя, но и символизирует начало действительно новой эры для провансальцев. Наиболее принципиальный оппонент ПСЖ имеет значительно меньший по сравнению со столичным клубом ресурс, однако нацелен брать свое не количественным, а качественным подходом. И в новых классных, опытных футболистах этот Марсель все еще нуждается. А главное – имеет для таких приобретений соответствующую волю и возможности.

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Олимпик не случайно арендовал Пьера-Эмиля Хойбьерга – таких опций в центре поля команде не хватает. Но и левый фланг обороны выглядит укомплектованной позицией скорее количественно, а не качественно. И даже в сегодняшнем, далеком от оптимального состояния, Зинченко является футболистом ощутимо сильнее и Квентена Мерле, и Улиссеса Гарсии, и Эмрана Согло.

Интер

Украинские футболисты еще никогда не играли в составе "сине-черного" миланского клуба. Недавно появились слухи о возможном переходе Зинченко в стан "нерадзурри". И такой сценарий нереалистичным при нынешних обстоятельствах не выглядит.

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Правда, в Интере Симоне Индзаги Зинченко как потенциальный новичок мог бы быть полезным только в центре поля. На другом плацдарме – привычной по играм в АПЛ позиции левого бека, среди футболистов миланцев после приобретения Карлоса Аугусто не только повышенная конкуренция с основным фулбеком Федерико Димарко, но и совсем другие и не присущие Зинченко задачи. Представить себе, что Александр "вывезет" работу игрока, тянущего на себе весь фланг без ощутимой поддержки партнеров, сложновато. Другое дело – позиция выше центрбеков, где в этом Интере 3 опции.

Барселона

С момента неудачного пребывания в лагере "блаугранас" Дмитрия Чигринского украинцев в Барселоне не было. На первый взгляд, каталонцы выглядят укомплектованным коллективом на каждой из позиций, где мог бы быть полезен Зинченко. Однако нестабильность Алехандро Бальде, а также возможная продажа Фрэнки де Йонга, а главное – потеря "сенатора" Илкая Гюндогана как футболиста, добавлявшего баланса на важном плацдарме, такое течение событий каким-то фантастическим никак не делает.

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Однако Флик и компания могут желать одного, но вынуждены считаться с другим. Барселона все еще находится в состоянии необходимости считать буквально каждую копейку. Пока же позиция левого защитника/центрального хавбека среди приоритетных для работы на рынке для "кулес" отнюдь не есть. Впрочем, это Барселона, а значит – хаос и неопределенность – главные союзники неизвестности, и возможных изменений в приобретениях в ближайшее трансферное окно.

Бавария

Лучший, но в то же время самый недостижимый вариант на данный момент. Под руководством Венсана Компани мюнхенцы уверенно прокладывают себе путь к возвращению на вершину Бундеслиги. В межсезонье мюнхенцы потратились на трансферы в размере 142 миллиона евро – небывало большая цифра для бережливых "красных". Уже это указывает на то, что делать даже относительно дорогостоящие приобретения зимой Бавария не будет.

Фото из социальных сетей

С футбольной точки зрения перспективы Зинченко в Мюнхене эпохи Компани небезосновательны. Все еще может покинуть команду Йозуа Киммих, так же туманно будущее в клубе Альфонсо Дэвиса. А это – две опции для Александра на разных позициях, которые он мог бы закрыть. Ранее СМИ уже сообщали о предметном интересе наставника Баварии к украинцу. Если бы такие слухи были воплощены в реальность, Зинченко мог бы получить работодателя, с которым его карьера действительно получила новый импульс.