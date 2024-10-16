Не ранний Скала, но и не поздний Луческу. Какой тренер нужен Шахтеру

Четвертая позиция в УПЛ, 1 балл по итогам 2 проведенных матчей в Лиге чемпионов, куча вопросов к организации игры и дальнейшим перспективам. С таким багажом действующий чемпион Украины донецкий Шахтер подходит к возобновлению игр на клубном уровне после проведенных сборными спаренных матчей.

Наставник "оранжево-черных" Марино Пушич под прицелом критики с начала сезона. Нынешний тренер команды рискует не доработать до зимнего перерыва. Уже не одну неделю подряд СМИ активно раскручивают несколько фамилий специалистов, которые могут прийти на смену экс-работнику Фейеноорда.

ФК Шахтер

Чемпион не спешит увольнять боснийского нидерландца, но продолжает держать руку на пульсе событий и информационных поводов в украинском футболе. А потому предлагает поговорить об изменениях, в которых нуждается тренерская скамья одного из двух грандов УПЛ в разрезе набора навыков и умений, которыми должен обладать следующий наставник "оранжево-черных". Кто бы им ни был, и когда бы это ни произошло.

Основа успехов

И в самые трудные времена Шахтер отличался сильной атакой. Эффективность передней линии давно стала визитной карточкой донецкого клуба. А вот игру в защите к сильным сторонам "оранжево-черных" часто не отнесешь. Времена, когда за тылы "горняков" отвечали такие мастера, как Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна или Александр Кучер, прошли, и сегодня к обороне коллектива вопросов слишком много.

ФК Шахтер

Собственно, из всех футболистов, формирующих защитную линию Шахтера, единственным игроком, к которому не возникает вопросов уровня игры и отдачи на поле, является и ее наиболее высококлассный представитель. Речь о Николае Матвиенко, который остается одним из самых дорогих футболистов УПЛ, и в то же время ценным "лотом" среди всех игроков команды. В условиях ограниченных вариантов выхода на рынок улучшение показателей обороны, которая с начала сезона уже дважды пропускала по 3 гола за матч – задача со звездочкой. Но от того – не менее важный вопрос, кто бы ни занимался его воплощением в жизнь. В противном случае говорить о выходе на качественно новые показатели достижений и амбиций говорить нельзя.

Тренер-менеджер

Итальянец Невио Скала был не только тем наставником, с которым Шахтер завоевал первый титул чемпиона Украины, но и стал первопроходцем в не менее важном деле. Речь о привлечении главного тренера к тем процессам внутри клуба, которые определяют действия топ-менеджмента на трансферном рынке.

ФК Шахтер

Его преемник Мирча Луческу был вовлечен в эту работу с головой. Не только ключевые приобретения "горняков", но и мельчайшие трансферы клуба непременно, как обсуждались до наибольших мелочей, так и согласовывались с главным тренером. Эту модель отношений и сотрудничества тренера с высшим руководством в дальнейшем заимствовали и преемники румына, однако развития и новых граней она точно не имела.

(Уже не) дополнительная возможность, которую следует использовать

К январю 2023 года главной и рекордной продажей Шахтера на рынке был переход Фреда в Манчестер Юнайтед за 59 миллионов евро. Трансфер Михаила Мудрика в другой клуб АПЛ затянул уже на 70 миллионов, а главное – символизировал новую страницу в истории "горняков" и переход на качественно иной уровень в одной из важнейших статей доходов клуба.

ФК Шахтер

Собственно, ввиду нынешних нефутбольных обстоятельств, с которыми должно считаться руководство каждого украинского клуба, роль футболистов с украинским паспортом в этом Шахтере совсем не такая, как 5 или, тем более, 10 лет назад. Сегодня лицо "горняков" опредяляют именно украинцы, и как раз украинцы – лидеры каждой из линий команды. С высокой вероятностью, такое положение вещей амбициозных боссов клуба отнюдь не удовлетворяет, но реальность диктует свои условия. Именно поэтому любой начальник скамьи запасных должен быть специалистом, который в состоянии построить эффективное устойчивое сотрудничество с "аборигенами".

Вектор, символизирующий встречу прошлого с будущим

Впрочем, как известно, избавиться от старых привычек не так просто. Только за последние годы состав "горняков" пополнили Марлон Гомес, Невертон, Педро Энрике, Кевин и Эгиналду, а недавно вернулись Винисиус Тобиас и Педриньо. Всего в составе "оранжево-черных" 11 легионеров, и 7 из них являются представителями страны, производящей едва ли не самое большое количество футболистов для других лиг.

ФК Шахтер

Следует понимать, что из вышеперечисленных соотечественников Ромарио и Роналдиньо только Педриньо молодым и перспективным с его 26 годами за плечами уже не назовешь, а вот остальные представители этого латиноамериканского государства сейчас в возрасте от 19 до 22. Не надо быть большим экспертом, чтобы не понимать направленность действий клубного менеджмента. Именно эти волшебники мяча в ближайшие годы должны стать катализатором многомиллионных поступлений в клубный бюджет путем больших продаж на рынке, к которым Шахтер давно привык. Но для того, чтобы очередные бразильские алмазы стали бриллиантами, с ними должен работать специалист, обеспечивающий их дальнейший прогресс. Тень Луческу-старшего периода его первых 5 лет работы с Шахтером маячит над каждым из его преемников.

Тот, кто прошел через огонь

Пока вопрос найма высококлассного специалиста любого амплуа к любому украинскому клубу непременно усложняется необходимостью учета состояния войны. Последнее оказывает непосредственное влияние на все без исключения грани жизни команды и клуба. Ежемесячно, еженедельно, ежедневно. И даже ежеминутно.

ФК Шахтер

Марино Пушич оказался готов ко многим лишениям, связанным с невозможностью использовать клубный ресурс на 100%. Но вместе с тем, в условиях даже ограниченных средств от нынешнего наставника ожидали большего во всех турнирах, в которых команда принимает участие с начала сезона. Преемник Пушича должен не только опираться на большие перспективы сотрудничества с одним из самых успешных клубов Восточной Европы последних 20 лет, но и обладать достаточной волей, характером, силой и терпением, чтобы в сложных условиях быть примером и образцом для подражания для своих футболистов. И опыт в таком разрезе – не решающий фактор.