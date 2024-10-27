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Составлен рейтинг лучших игроков Ла Лиги XXI века

Олег Дідух — 27 октября, 10:46
Составлен рейтинг лучших игроков Ла Лиги XXI века
Goal.com

Известный портал Goal.com составил свою версию рейтинга лучших игроков испанской Ла Лиги в XXI веке. Первые два места отдали Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Из игроков, на данный момент выступающих в чемпионате Испании, в топ-10 попали Лука Модрич и Антуан Гризманн.

Топ-25 игроков Ла Лиги в XXI веке:

1. Лионель Месси
2. Криштиану Роналду
3. Зинедин Зидан
4. Роналдиньо
5. Луис Суарес
6. Хави
7. Андрес Иньеста
8. Лука Модрич
9. Антуан Гризманн
10. Неймар
11. Серхио Рамос
12. Серхио Бускетс
13. Тони Кроос
14. Икер Касильяс
15. Карим Бензема
16. Карлес Пуйоль
17. Пепе
18. Жорди Альба
19. Давид Вилья
20. Винисиус Жуниор
21. Гарет Бейл
22. Диего Годин
23. Тибо Куртуа
24. Луиш Фигу
25. Марсело

Ранее Месси возглавил рейтинг лучших игроков в истории Барселоны.

Зінедін Зідан Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Лука Модрич Антуан Грізманн

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