Парень вообще не украиноязычный: медиафутбольный клуб прокомментировал конфликт Селезнева с блогером

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team высказал официальную позицию относительно резонансного видео с участием известного форварда Евгения Селезнева и 16-летнего игрока FC Armat Рената Попружного.

"Чемпион" получил эксклюзивный комментарий от клуба.

В своем заявлении представители Odesa Football Media Team отмечают: никакого изгнания парня из команды не было – решение уйти принял его отец. В центре скандала оказался языковой вопрос, который, по словам клуба, был искусственно раздут в соцсетях и использован пророссийскими медиа в своих целях.

"Мальчик сделал замечание Селезневу из-за языка общения, хотя сам и его отец не разговаривают на украинском в быту. Они вообще не украиноязычные. Более того – нам самим было сложно создавать контент, потому что ему трудно давался украинский", – объяснили в клубе.

В заявлении отмечается, что Селезнев после этого начал отвечать на украинском, и это зафиксировано на видео. Но конфликт подхватили российские и пророссийские сайты, которые превратили ситуацию в очередную провокацию, выгодную для пропаганды страны-агрессора.

"Это видео использовали, чтобы разыграть нарратив "молодой бандеровец запрещает общаться на родном языке игроку, который родился в СССР", что играет на руку российской пропаганде. Это чистая провокация, которая играет на руку агрессору", – отметили в Odesa Football Media Team.

Также в клубе рассказали, что обращались к Попружному и его семье с просьбой извиниться и публично сгладить ситуацию. Но, по словам представителей клуба, в ответ услышали, что "все окей" и "никто ни в чем не виноват".

Напомним, конфликт получил огласку после того, как в TikTok появилось видео, на котором юный игрок просит Селезнева говорить на украинском во время матча.

Позже стало известно, что 16-летнего блогера "выгнали" из команды на фоне языкового скандала.