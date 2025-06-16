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Футболиста-блогера, который сделал замечание Селезневу по поводу языка, отчислили из команды

Андрій Мошкун — 16 июня 2025, 19:30
Футболиста-блогера, который сделал замечание Селезневу по поводу языка, отчислили из команды
Євген Селезньов та Ренат Попружний

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team сделал заявление относительно видео с участием игрока FC Armat Евгения Селезнева и блогера-футболиста Рената Попружного.

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Соответствующий пост опубликован на странице клуба в Instagram.

В публикации говорится, что медиакоманда Odesa Football Media Team попрощалась с 16-летним Ренатом Попружным.

"Сам факт публикации этого видео выглядит как сознательная провокация, цель которой - создание конфликта там, где его не было. Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе - это неприемлемо. От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу", - говорится в заявлении.

В клубе отметили, что отец блогера использовал имяСелезнева в собственных интересах.

"Перед тем, как использовать имя Евгения Селезнева в собственных интересах, отцу блогера стоило бы обратить внимание, сколько Евгений делает для поддержки ВСУ и насколько весомой является его позиция для украинского общества", - отметили в Odesa Football Media Team.

Напомним, накануне состоялся матч в медиафутбольной лиге между командами Odesa Football Media Team и FC Armat, который завершился громким скандалом.

Во время матча бывший нападающий Днепра и сборной Украины Евгений Селезнев вступил в конфликт с 16-летним парнем на фоне языкового вопроса.

Ранее экс-форвард Днепра забавно ответил на вопрос о курении в автобусе сборной Украины.

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