Мбаппе грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилование в Швеции

Звездному форварду Реала Килиану Мбаппе грозит до 10 лет тюремного заключения в Швеции, если его вина в изнасиловании будет доказана.

Об этом сообщает Le Parisien, раскрывшее детали скандальной поездки игрока в Стокгольм.

По их информации, в четверг, 10 октября, Мбаппе арендовал ночной клуб V, где и состоялась вечеринка. На ней присутствовало 20 – 30 человек, в основном молодые шведские девушки. Гостей попросили оставить телефоны у входа для конфиденциальности вечера.

Сама вечеринка прошла без приключений, после чего Мбаппе ночевал в отеле Bank Hotel. Однако в пятницу или в субботу предполагаемая жертва изнасилования отправилась в больницу в Стокгольме, после чего туда вызвали полицию. На допросе девушка назвала Мбаппе возможным нападающим и заявила, что изнасилование произошло в ее номере гостиницы.

Прокуратура Стокгольма начала расследование дела. Одежду предполагаемой жертвы изъяли для проведения анализа ДНК.

В случае если вина Мбаппе будет доказана, ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. По данным статистики, средняя продолжительность тюремного заключения за изнасилование в Швеции составляет 26,9 месяца.