Прокуратура начала расследование касательно Мбаппе, подозреваемого в изнасиловании

Звездный французский футболист Килиан Мбаппе находится под следствием по "обоснованному подозрению" в сексуальном насилии. Прокуратура уже начала расследование.

Об этом сообщает издание Expressen .

На прошлой неделе Килиан Мбаппе совершил неожиданный визит в шведскую столицу, и его видели на вечеринке в центре Стокгольма в четверг и до утра пятницы. 25-летний форвард Реала поужинал в ресторане Chez Jolie в престижном районе Стокгольма Эстермальм, а затем отправился в соседний ночной клуб под названием V.

Как сообщает источник, согласно полицейскому отчету, вероятное сексуальное насилие произошло в четверг, 10 октября. Заявление о преступлении было подано в полицию спустя два дня. По словам представителя полиции Даниэля Викдаля, этим делом сейчас занимается прокурор.

Шведская газета Aftonbladet, которая первой сообщила об обвинениях в изнасиловании, пишет, что сексуальное насилие, вероятно, произошло в отеле, где проживал Мбаппе.

Вчера Мбаппе отрицал информацию о его причастности к изнасилованию.