Меркантильный любитель россиян. Кого следует бояться Динамо в матчах с Партизаном

Уже в ближайший вторник киевское Динамо начинает свой поход за еврокубковой славой в сезоне-2024/25. Соперником команды Александра Шовковского во втором раунде квалификации Лиги чемпионов будет Партизан.

На кого следует обратить внимание в составе вице-чемпиона Сербии? Чем отличается лидер команды и почему положительного отношения точно не вызывает? Продолжаем серию материалов перед первым экзаменом "бело-синего" украинского столичного клуба.

Бриллиант в скромной короне сербского гранда

В составе Партизана действительно ярких исполнителей откровенно немного. 24-летний нападающий с бразильским паспортом Матеус Салданья — один из них. Он уже открыл счет голам в сезоне-2024/25, забив в ворота Напредака в первенстве Сербии за 4 дня до матча с Динамо. Гол Салданьи был единственным в игре, а провел его нападающий на 90-й минуте поединка. В предыдущем сезоне Салданья забил 18 голов во всех турнирах в 34 матчах, и стал лучшим бомбардиром чемпионата. И это при том, что 6 последних встреч сербской лиги пропустил из-за травмы.

Фото з соцмереж футболіста

Салданья – самый ценный футболист в составе нынешнего Партизана. По оценкам известного и авторитетного оценочного портала Transfermarkt, форвард стоит 8 миллионов евро. Для сравнения, ближайший "преследователь" Матеуса по этому показателю, 24-летний центральный защитник и капитан команды Светозар Маркович "затянул" всего на 3 миллиона. Стоит отметить, что Салданья совершил головокружительный рывок в трансферной стоимости менее чем за год. Еще в начале сентября 2023 года его оценивали в 500 тысяч евро, в конце первого месяца осени он подорожал до 1,5 миллиона, в конце декабря стоил уже 5, а в середине марта ценник достиг уже нынешних 8-ми.

Деньги — превыше всего

Партизан – 5-й клуб в карьере Салданьи. В Белград он переехал из азербайджанского Нефтчи. Переехал со скандалом и оставил после себя в Баку крайне некрасивую память.

Фото з соцмереж футболіста

Салданья стал игроком Партизана 27 июля 2023-го, а за два дня до трансфера с японского Джефф Юнайтед, которому принадлежал контракт Матеуса, Нефтчи сделал заявление относительно еще своего, но арендованного футболиста. Как оказалось, Салданья получил выгодное в смысле финансов предложение от Партизана. Важно, что футболист в интервью СМИ говорил о том, что намерен отработать действующий контракт с Нефтчи. Однако быстро изменил свое мнение и обратился к руководству клуба с просьбой его отпустить. А поскольку на тот момент до первого матча Нефтчи в квалификации Лиги конференций против боснийского Железничара оставалось несколько дней, руководство клуба из Баку Салданье отказало. Но Матеус не "растерялся". И под разными предлогами начал пропускать тренировку команды. В итоге боссы Нефтчи официально сообщили футболисту и его менеджеру о том, что никто силой удерживать игрока в клубе не будет, и "нефтяники" отказываются от услуг исполнителя, поскольку считают неприемлемым такое отношение.

Бывшая(?) трансферная цель Шахтера

Как известно, у донецкого Шахтера есть свои интересы и на Балканах. Одного из ведущих защитников команды Иракли Азарова в августе прошлого года клуб приобрел у другого белградского клуба Црвены Звезды. А в конце декабря того же года стало известно, что "оранжево-черные" отслеживают выступления сразу двух игроков как раз Партизана. Об этом тогда рассказал главный тренер "гробарей" и экс-игрок Шахтера Игор Дуляй.

Фото з соцмереж футболіста

"От поступающих предложений трудно отказаться, но всегда есть резервный вариант, план Б или план С, если мы уже имеем игрока с похожим профилем. Есть интерес к Кристиану Беличу. Он один из игроков, а также Матеус Салданья и Коста Неделькович (на тот момент футболист Црвены Звезды — прим. ред.), записанный в блокноте Дарио Срны", — сказал Дуляй в интервью для сербских СМИ.

Стоит сказать даже больше. Сербы сообщали, что спортивный директор Шахтера лично посетил матчи Партизана, чтобы оценить игру Салданьи. Есть ли Матеус на радарах "горняков" сегодня, неизвестно.

Тот, кто мечтает оказаться в России

Как показывает карьера Салданьи, среди приоритетных ориентиров этого парня — материальные ценности и желание поскорее выбиться "в люди" за счет переходов в клубы, которые эти самые блага предлагают. Оценка же моральной стороны медали явно не для него.

Фото з соцмереж футболіста

"У меня никогда не было предложений из России. Будет ли интересно мне выступать за Зенит? Конечно. Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб, как Зенит, но я футболист Нефтчи. Все зависит от моего клуба."

Эти слова Салданья произнес еще в июле прошлого года. В январе же 2024 года его имя связывали сразу с несколькими командами из страны-террориста. Неплохая мотивация для футболистов Динамо, которые будут противостоять бразильцу, не правда ли?