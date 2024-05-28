Машину бывшего селекционера Шахтера обстреляли
В Хорватии обстреляли машину бывшего селекционера донецкого Шахтера Жозе Боту.
Об этом сообщает Sportske Novosti.
Это произошло в ночь с понедельника на вторник. Неизвестные люди выпустили в лобовое стекло служебного авто португальца семь пуль, машина стояла рядом с домом, где проживает Боту.
Отмечается, что правоохранительные органы уже проводят расследование.
Напомним, Жозе стал спортивным директором хорватского Осиека в январе.
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