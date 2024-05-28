Машину бывшего селекционера Шахтера обстреляли

В Хорватии обстреляли машину бывшего селекционера донецкого Шахтера Жозе Боту.

Об этом сообщает Sportske Novosti.

Это произошло в ночь с понедельника на вторник. Неизвестные люди выпустили в лобовое стекло служебного авто португальца семь пуль, машина стояла рядом с домом, где проживает Боту.

Отмечается, что правоохранительные органы уже проводят расследование.

Напомним, Жозе стал спортивным директором хорватского Осиека в январе.

Недавно гигроков Марселя обстреляли при попытке ограбления.