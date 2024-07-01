Мамардашвили: Трансфер в Баварию? У нее сейчас лучший голкипер в мире

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили считает, что его переход в Баварию маловероятен, ведь ворота мюнхенцев защищает лучший голкипер в мире, Мануэль Нойер.

Слова грузинского кипера цитирует Sky Sports.

"В Баварии все еще лучший вратарь в мире. Поэтому переходить туда невозможно. Я бы поехал туда только при условии, что я буду играть. Если я не буду играть, я не поеду», — сказал Мамардашвили.

Мамардашвили является игроком испанской Валенсии, которая приобрела его в 2022 году за 850 тысяч евро у Динамо Тбилиси. В настоящее время трансферная стоимость Гиорги по версии Transfermarkt оценивается в 35 млн. евро.

Ранее мы сообщали, что Мамардашвили стал лучшим голкипером на групповых этапах Евро в XXI веке.