Лунин – третий в голосовании за Трофей Яшина, Мартинес победил второй раз подряд
Голкипер Астон Виллы и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал обладателем Трофея Льва Яшина, который вручается изданием France Football лучшему вратарю года в мире. Он завоевывает этот приз второй раз подряд. Мартинес в 2024 году стал обладателем Копа Америка в составе сборной Аргентины.
Третьим в борьбе за эту награду финишировал украинский голкипер Реала Андрей Лунин, выигравший в 2024 году Лигу чемпионов. Он, как и другие представители мадридского клуба, не прибыл на церемонию награждения.
Кроме Мартинеса, опередил Лунина только голкипер Атлетика Бильбао и сборной Испании Унаи Симон. Также в топ-5 попали Джанлуиджи Доннарумма и Майк Меньян.
Напомним, трофей Яшина вручается с 2019 года. Кроме Мартинеса, обладателями приза становились Алиссон, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.
Трофей Яшина назван в честь легендарного советского голкипера Льва Яшина – обладателя Золотого мяча 1963 года и единственного голкипера, которому удалось завоевать эту награду.