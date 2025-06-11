Реал заявил Лунина на Клубный чемпионат мира: заявка команды

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в заявку Реала на Клубный чемпионат мира-2025.

Список заявленных игроков обнародовала пресс-служба мадридского клуба.

Вратари: Куртуа, Лунин, Гонсалес, Местре.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Александер-Арнольд, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Рюдигер, Менди, Гейзен, Юссеф, Хакобо, Асенсио, Фортеа, Диего Агуадо.

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Чуамени, Арда Гюлер, Себальос, Чема, Виктор Муньос, Марио Мартин.

Нападающие: Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Браим Диас, Гонсало.

Напомним, турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США в расширенном формате на 32 команды. Финал состоится на "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси, а победитель получит 100 миллионов долларов.

Последним победителем КЧМ был Манчестер Сити. Суперкомпьютер Opta рассчитал, что шансы Реала выиграть турнир составляют 9,8% (5-й показатель).

Ранее определились все участники будущего клубного ЧМ. Также определился транслятор Клубного чемпионата мира в Украине.