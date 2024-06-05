Лунин: Хочется выигрывать на поле, а не в джинсах
Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов.
О разочаровании из-за неучастия в решающем матче, а также об осознании собственного вклада в триумф он рассказал интервью YouTube-каналу УАФ .
"Когда раздался финальный свисток, то все были счастливы. А до игры было определенное разочарование по болезни. Пройдя такой путь, конечно, хочется сыграть в финале. Это последняя, главная игра.
Но я понимаю, какой вклад внес. Когда вносишь больший вклад, то оно и ценится иначе. Как я говорил, хочется выигрывать на поле, а не в джинсах.
Для меня также важно было присутствовать на финале. Если бы я пропустил и игру, и награждение, то это стало бы ударом. А так - все закончилось хорошо", - сказал Лунин.
Напомним, украинский вратарь играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала. Он не раз спасал "королевский клуб" в первом матче с Лейпцигом, выиграл серию пенальти из Манчестер Сити, а также помог пройти Баварию.
Накануне Marca опубликовала инсайд о том, что Андрей может покинуть Реал из-за недовольства ролью второго вратаря.