Лунин: Хочется выигрывать на поле, а не в джинсах

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов.

О разочаровании из-за неучастия в решающем матче, а также об осознании собственного вклада в триумф он рассказал интервью YouTube-каналу УАФ .

Напомним, украинский вратарь играл во всех матчах плей-офф Лиги чемпионов, кроме финала. Он не раз спасал "королевский клуб" в первом матче с Лейпцигом, выиграл серию пенальти из Манчестер Сити, а также помог пройти Баварию.

Накануне Marca опубликовала инсайд о том, что Андрей может покинуть Реал из-за недовольства ролью второго вратаря.