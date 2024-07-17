Модрич продлил контракт с Реалом

38-летний полузащитник Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт был подписан до 30 июня 2025 года. В составе "сливочных" хорватский футболист выступает с 2012 года.

С Реалом он выиграл 6 Лиг чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 Суперкубка Европы, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 5 Суперкубков Испании. На индивидуальном уровне футболист выиграл Золотой мяч в 2018 году, награду ФИФА. Лучший игрок и был признан игроком года по версии УЕФА. Модрич имеет самое большое количество титулов в истории клуба.

Всего за мадридский клуб Лука провел 534 матча, забив 39 голов и оформил 86 голевых передач.

Напомним, накануне прошла презентация звездного новичка Реала Килиана Мбаппе.