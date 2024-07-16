Микаутадзе прошел медосмотр в Монако, но в последний момент принял предложение родного клуба

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе был очень близок к переходу в Монако, но решил принять предложение Лиона.

Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, грузинский форвард прошел медосмотр в Монако и все было готово к оформлению трансфера, но затем внезапно изменил свое решение и подписал контракт с Лионом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.

🔴🔵🇬🇪 Georges Mikautadze, in Lyon today in order to undergo medical tests and sign in as new OL player from Metz.



After crazy saga with AS Monaco and even medical tests booked, Mikautadze decides to join OL and his contract will be valid until June 2029.



Here we go 🤝🏻 pic.twitter.com/DbGx05JoD3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024

Вероятно, это связано с тем, что Жорж родился в Лионе и провел 7 лет в академии местного клуба. Впрочем, Микаутадзе сделал себе имя в скромном Мецце, за который выступал с 2017 года. В сезоне 2022/23 грузин с 23 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 2 и помог команде вернуться в элитный дивизион.

Напомним, Микаутадзе успешно выступил на Евро-2024. Он забил в каждом матче Грузии на групповом этапе (по голу в ворота Турции, Чехии и Португалии) и по итогам турнира стал одним из шести лучших бомбардиров.