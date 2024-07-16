Микаутадзе прошел медосмотр в Монако, но в последний момент принял предложение родного клуба
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе был очень близок к переходу в Монако, но решил принять предложение Лиона.
Об этом сообщил Фабрицио Романо.
По информации инсайдера, грузинский форвард прошел медосмотр в Монако и все было готово к оформлению трансфера, но затем внезапно изменил свое решение и подписал контракт с Лионом. Соглашение рассчитано до лета 2029 года.
Вероятно, это связано с тем, что Жорж родился в Лионе и провел 7 лет в академии местного клуба. Впрочем, Микаутадзе сделал себе имя в скромном Мецце, за который выступал с 2017 года. В сезоне 2022/23 грузин с 23 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 2 и помог команде вернуться в элитный дивизион.
Напомним, Микаутадзе успешно выступил на Евро-2024. Он забил в каждом матче Грузии на групповом этапе (по голу в ворота Турции, Чехии и Португалии) и по итогам турнира стал одним из шести лучших бомбардиров.