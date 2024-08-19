Бывший тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу попал в скандал с полицией Румынии при попытке обыскать его автомобиль.

Об этом сообщает Sport.ro.

За несколько часов до матча между Рапид и румынским "Динамо" полиция Бухареста начала проверку каждого болельщика, пытавшегося попасть на стадион. Обыскивали всех, даже водителей автомобилей. Луческу также был за рулем и простоял в пробке почти час, а когда дошел черед до проверки, он начал ругаться с полицейским. Мирча активно жестикулировал и кричал на правоохранителей.

Напомним, 79-летний специалист недавно возглавил национальную сборную Румынии, контракт рассчитан до 2026 года, его целью является выход с командой на чемпионат мира-2026 и максимальный результат в Лиге наций.

Отметим, что Луческу уже возглавлял национальную команду Румынии с 1981 по 1986 год. Сборная под его руководством сумела выйти в финальную часть чемпионата Европы-1984. Бывший тренер команды Эдвард Йорденеску на Евро-2024 довел Румынию до 1/8 финала, где она разгромно проиграла сборной Нидерландов.