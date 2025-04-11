Ливерпуль объявил о продлении контракта с Салахом

Ливерпуль продлил контракт с форвардом сборной Египта Мохамедом Салахом.

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Срок действия нового контракта не называется, однако, по информации Фабрицио Романо, новое соглашение рассчитано до лета 2027 года. Срок действия предыдущего контракта завершался в конце текущего сезона.

Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года. Суммарно провел за "Красных" 394 матча, в которых отметился 243 голами и 111 ассистами. 32-летний египтянин является третьим бомбардиром в истории клуба.

С Ливерпулем Салах выиграл Лигу чемпионов 2019 года и чемпионат Англии 2020 года. Трижды (в 2018, 2019 и 2022 годах) становился лучшим бомбардиром АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Салаха не вызовут на июньские матчи сборной Египта.