Впереди только Роналду: Месси стал вторым лучшим бомбардиром на уровне сборных
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров на уровне национальных сборных.
Гол в ворота Канады в полуфинале Копа Америки-2024 стал для легендарного игрока 109-м за "альбиселесте". Месси по этому показателю обошел иранца Али Даеи (108). Абсолютным рекордсменом является Криштиану Роналду, забивший 130 мячей за сборную Португалии.
Напомним, что гол Месси помог Аргентине выйти в финал Копа Америки-2024, где она встретится с победителем пары Колумбия - Уругвай.