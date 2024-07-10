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Впереди только Роналду: Месси стал вторым лучшим бомбардиром на уровне сборных

Владислав Уткін — 10 июля, 13:15
Впереди только Роналду: Месси стал вторым лучшим бомбардиром на уровне сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место в списке лучших бомбардиров на уровне национальных сборных.

Гол в ворота Канады в полуфинале Копа Америки-2024 стал для легендарного игрока 109-м за "альбиселесте". Месси по этому показателю обошел иранца Али Даеи (108). Абсолютным рекордсменом является Криштиану Роналду, забивший 130 мячей за сборную Португалии.

Напомним, что гол Месси помог Аргентине выйти в финал Копа Америки-2024, где она встретится с победителем пары Колумбия - Уругвай.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Збірна Аргентини з футболу

Ліонель Мессі

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