Месси выиграл 45-й трофей в карьере
Копа Америка-2024 стала для Лионеля Месси 45-м трофеем в карьере.
Легендарный аргентинец продолжает возглавлять рейтинг самых титулованных футболистов в истории. У завершившего карьеру бразильца Дани Алвеса 43 трофея, а у Криштиану Роналду — 34.
Трофейное наследие Лионеля Месси
В сборной Аргентины:
Чемпион мира-2022
2-кратный победитель Копа Америка (2021, 2024)
Финалиссима-2022
Победитель молодежного ЧМ-2005
Олимпийский чемпион-2008
На клубном уровне:
10-кратный чемпион Испании
8-кратный обладатель Суперкубка Испании
7-кратный обладатель Кубка Испании
4-кратный победитель Лиги чемпионов
3-разовый клубный чемпион мира
3-разовый обладатель Суперкубка УЕФА
2-разовый чемпион Франции
Обладатель Суперкубка Франции-2022
Обладатель Кубка лиг-2023