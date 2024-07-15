Месси выиграл 45-й трофей в карьере

Копа Америка-2024 стала для Лионеля Месси 45-м трофеем в карьере.

Легендарный аргентинец продолжает возглавлять рейтинг самых титулованных футболистов в истории. У завершившего карьеру бразильца Дани Алвеса 43 трофея, а у Криштиану Роналду — 34.

Трофейное наследие Лионеля Месси

В сборной Аргентины:

Чемпион мира-2022

2-кратный победитель Копа Америка (2021, 2024)

Финалиссима-2022

Победитель молодежного ЧМ-2005

Олимпийский чемпион-2008

На клубном уровне:

10-кратный чемпион Испании

8-кратный обладатель Суперкубка Испании

7-кратный обладатель Кубка Испании

4-кратный победитель Лиги чемпионов

3-разовый клубный чемпион мира

3-разовый обладатель Суперкубка УЕФА

2-разовый чемпион Франции

Обладатель Суперкубка Франции-2022

Обладатель Кубка лиг-2023