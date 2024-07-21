Поражение Динамо — недопустимо: почему противостояние с Партизаном больше, чем просто футбол

23 июля киевское Динамо сыграет первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25 против сербского Партизана.

Однако этот поединок невозможно воспринимать как просто футбольную встречу или футбольную встречу за 40 миллионов. Нет. Этот матч имеет важное значение для всего украинского футбола, особенно в военное время. И тому есть несколько причин.

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Партизан и "Братский кубок"

Помешанность России на "братстве" продолжает расти. Недавно в Москве проходил "Братский кубок", в котором приняли участие местные Динамо и ЦСКА, а также сербские Белград и... Партизан.

Сначала будущий соперник киевлян сыграл вничью с московским Динамо (победил в серии пенальти), а затем разгромно проиграл ЦСКА. Однако не только игра во враждебной стране является причиной такого статуса противостояния.

Тренер Партизана и его заявления

Перед стартом этого турнира главный тренер сербского клуба Александр Станоевич сказал, что команду ждут интересные матчи, которые покажут их настоящий уровень перед стартом в чемпионате Сербии и Лиге чемпионов. Ведь в сезоне они будут играть против схожих соперников.

А после турнира он сравнил киевлян с московскими тезками, сказав, что это два одинаковых по уровню игры клуба. Поэтому еще одна причина доказать обратное и победить, желательно разгромно.

"Россияне и сербы — братья навеки"

Именно такой баннер был на трибунах во время матча "Братского кубка". Кроме того, на нем было написано, что у них одни цвета, одна вера и одна кровь. Как можно видеть на фото, надпись сделана на сербском языке.

Да и вообще сербские болельщики неоднократно выражали свою приверженность России и Владимиру Путину. Так что мотивация выбить на турнирном пути этот клуб должна переполнять футболистов Динамо.

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Динамо не имеет права проиграть Партизану. Это не дело денег или коэффициентов (хотя и того, и того не хватает). Это политический момент. Проигрывать команде, которая лояльно относится к России во времена, когда она уничтожает Украину и ее народ, недопустимо.

Потому это противостояние не за честь команды, а за честь страны. И мы надеемся, что вицечемпионы УПЛ понимают ситуацию и будут грызть землю, чтобы победить. Так и должно быть.