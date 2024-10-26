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УЕФА дисквалифицировал судей, которые должны обслуживать матч Динамо – Рейнджерс

Олег Дідух — 26 октября, 16:23
УЕФА дисквалифицировал судей, которые должны обслуживать матч Динамо – Рейнджерс
УЄФА

УЕФА дисквалифицировал до 30 июня 2025 двух польских судей – Бартоша Франковского и Томаша Мусяла.

Об этом сообщает The Athletic.

6 августа текущего года они должны были обслуживать матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо Киев и Рейнджерс. Однако накануне поединка они попали в скандал.

В 1:43 ночи их задержала полиция за то, что они в нетрезвом состоянии угнали дорожный знак. В крови одного из судей было обнаружено 1,7 промилле алкоголя, у другого – 1,8 промилле. Тогда УЕФА отстранил Франковского и Мусяла от работы на матче, а Польский футбольный союз оштрафовал и отстранил от судейской работы.

25 октября УЕФА принял решение дисквалифицировать их до 30 июня 2025 года за нарушение основных правил поведения и поругания футбола.

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