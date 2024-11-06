Шахтер Донецк – Янг Бойз: ОНЛАЙН

Донецкий Шахтер проведет матч в рамках 4 раунда основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025. Соперником "горняков" станет швейцарский Янг Бойз.

Поединок состоится в среду, 6 ноября, на немецком стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Начало – в 19:45 по Киеву.

Определились стартовые составы команд:

Шахтер : Потрошитель, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко (К), Конопля, Бондаренко, Криськив, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналдо.

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус Тобиас, Грамм, Степаненко, Назарина, Марлон, Педринью, Невертон, Траоре, Сикан.

Янг Бойз : Келлер, Блум, Бенито (К), Лаупер, Атекаме, Угринич, Ниассе, Колли, Малеш, Ганвул, Имери.

Запасные: Йетцер, Виржиньюс, Дема, Элия, Лаком, Мардзино, Монтейро, Смит, фон Бальмос, Иттен.

После трех сыгранных матчей донецкий Шахтер расположился на 30-й строчке турнирной таблицы, имея в активе один зачетный балл.

Янг Бойз потерпел три поражения в трех играх основного раунда Лиги чемпионов, пропустив девять голов. Сейчас швейцарцы находятся на 35 позиции из 36.