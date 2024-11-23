ПСВ – Шахтер: онлайн-трансляция

В среду, 27 ноября, донецкий Шахтер проведет гостевой матч против нидерландского ПСВ в рамках 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Филипс" в нидерландском городе Эйндховен. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи, начиная с 21:50.

После четырех сыгранных матчей донецкий Шахтер расположился на 28-й строчке турнирной таблицы, имея в активе четыре зачетных балла.

ПСВ набрал в предыдущих четырех турах пять очков. Сейчас нидерландцы находятся на 24-й строке из 36, находясь в зоне выхода в плей-офф.

Напомним, в предыдущем туре Шахтер и ПСВ одержали первые и пока единственные победы в обновленной Лиге чемпионов. "Горняки" одолели швейцарский Янг Бойз (2:1), а "фермеры" разгромили испанскую Жирону (4:0).