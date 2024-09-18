Болонья – Шахтер Донецк 0:0. ОНЛАЙН

Итальянская Болонья встретится с донецким Шахтером в рамках первого раунда основного этапа Лиги чемпионов УЕФА-2024/2025.

Поединок состоится в среду, 18 сентября, на стадионе Ренато Даль'Ара. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд:

Болонья: Скорупский, Ликоянис, Лукуми, Бекема, Пош, Фройлер, Моро, Фаббиан, Ндое, Орсолини, Кастро

Запасные: Равалья, Гольм, Эрлич, Казале, Корацца, Миранда, Урбанский, Побега, Эбишер, Айлинг, Одгор, Даллинга

Шахтер: Потрошитель, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Криськив, Судаков, Эгиналдо, Зубков, Сикан

Запасные: Фесюн, Азаров, Франьич, Грамм, Тобиас, Степаненко, Назарина, Марлон, Швед, Невертон, Педринью, Траоре

Напомним, в следующих турах основного этапа Лиги чемпионов Шахтер встретится с Аталантой, Арсеналом, Яна Бойз, ПСВ, Баварией, Брестом и Боруссией Дортмунд.