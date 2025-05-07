ПСЖ разобрал Арсенал и стал вторым финалистом Лиги чемпионов

Пари Сен-Жермен в Париже на "Парк де Пренс" обыграл Арсенал в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 2:1.

Встреча началась с атак гостей. Свои моменты не использовали Деклан Райс, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор – на высоте был голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма.

Несмотря на преимущество "канониров" счет в игре открыл полузащитник парижского клуба Фабиан Руис, который в касание с линии штрафной нанес мощный удар под стойку ворот Раи (1:0).

Во второй половине игры шанс удвоить преимущество упустил Витинья, который не смог реализовать пенальти за игру рукой Майлза Льюис-Скелли. Португалец медленным шагом подходил к отметке и нанес мягкий удар в угол ворот, который отразил Рая.

ПСЖ почти сразу реабилитировался. С игры отличился Ашраф Хакими, марокканец из-за пределов штрафной площади отправил мяч под дальнюю стойку ворот (2:0).

Арсеналу вернул надежду на итоговый результат Букайо Сака, который продавил защитника и разобрался с Доннаруммой (2:1). Через мгновение английский нападающий мог сравнивать счет, однако пробил выше ворот.

В дальнейшем ПСЖ смог "засушить" игру и довести встречу до победы.

Отметим, что украинский защитник "канониров" Александр Зинченко игру провел на скамейке запасных.

Лига чемпионов

1/2 финала, ответный матч, 7 мая

ПСЖ – Арсенал (Лондон) 2:1 (1:0)

(первый матч 1:0)

Голы: 1:0 – 27 Руис, 2:0 – Хакими, 2:1 – 76 Сака

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Рамос, 88), Витинья, Невес, Руис, Дуэ (Эрнандес, 74), Баркола (Дембеле, 70), Хвича

Арсенал: Рая, Тимбер (Уайт, 83), Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли (Калафиори, 68), Эдегор, Райс, Партей, Сака, Мартинелли (Троссард, 69), Мерино

Предупреждения: 18 Мендеш, 86 Хвича – 26 Райс, 56 Льюис-Скелли, 86 Калафиори, 86 Сака

Накануне Интер переиграл Барселону и стал первым финалистом Лиги чемпионов.