Драматическая победа: Интер одолел Барселону на пути в финал Лиги чемпионов

Интер на "Стадио Джузеппе Меацца" обыграл Барселону в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Поединок завершился со счетом 4:3.

Как и неделю назад"нерадзурри" снова первыми вышли вперед. Дензела Дюмфриса выкатил мяч на Лаутаро Мартинеса, который переправил его в пустые ворота (1:0). В конце тайма хозяева увеличили преимущество после реализации пенальти Хаканом Чалханоглу (2:0).

Барселона смогла включиться во второй половине игры. В начале второго тайма Гарсия отквитал один гол замкнув подачу партнера ударом в касание в "девятку" ворот Зоммера (2:1). А через несколько минут восстановил равновесие в похожем стиле Дани Ольмо (2:2). Отметим, что в обоих голах каталонцев ассисты отдавал Херард Мартин.

В конце встречи Рафинья, который был незаметен весь матч, вывел Барселону впервые в противостоянии с итальянцами вперед. Бразилец в штрафной соперника сначала пробил во вратаря, но был первым на добивании.

Интер смог перевести игру в овертайм после гола центрального защитника Франческо Ачерби. 37-летний защитник замкнул прострел с фланга – вогнал мяч под перекладину ворот Войцеха Щенсного.

На старте экстра-тайма свой шанс смогли использовать игроки Интера. Давиде Фраттези после скидки Тареми в штрафной площадке испанцев мощно пробил в дальний угол ворот (4:3).

Лига чемпионов-2024/25

1/2 финала, ответный матч, 6 мая

Интер (Италия) – Барселона (Испания) 4:3 (2:0)

(первый матч 3:3)

Голы: 1:0 – 21 Мартинес, 2:0 – 45+1 Чалханоглу (пен), 2:1 – 54 Гарсия, 2:2 – 60 Ольмо, 2:3 – 87 Рафинья, 3:3 – 90+3 Ачерби, 4:3 – 99 Фраттези

Второй полуфиналист Лиги чемпионов определится в противостоянии ПСЖ и Арсенала.