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Звезда Формулы 1 доставил мяч на финал Лиги чемпионов

Микола Дендак — 31 мая 2025, 14:58
Звезда Формулы 1 доставил мяч на финал Лиги чемпионов
Макс Ферстаппен і Джордж Рассел
Getty Images

Пилот Мерседеса Джордж Рассел на своем болиде доставил официальный мяч финала Лиги чемпионов УЕФА в Мюнхен, где в решающем поединке сойдутся ПСЖ и Интер.

Об этом сообщает Adidas.

"Никто не доставляет официальный мяч финального матча на самую большую игру года так, как мы", – говорится в публикации.

Напомним, что сегодня, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов-2024/25 между ПСЖ и Интером, который будет проходить в Мюнхене на "Альянц Арене". Старт игры запланирован на 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция финального поединка главного еврокубка.

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